BBB 24: Após Perde e Ganha, Lucas Henrique arremata o Poder Curinga dessa semana

Um novo Poder Curinga foi arrematado no Big Brother Brasil durante a manhã deste sábado, 09 de março. Quem se deu bem na dinâmica do Perde e Ganha e conseguiu arrematar o poder Absurdo foi Lucas Henrique, que já está emparedado como consequência da Prova do Líder desta semana.

Conforme publicado pelo GShow, Lucas deu o maior lance da semana e arrematou o poder por 4.070 estalecas. Com a vantagem, ele poderá imunizar uma das pessoas que estão na mira da líder Beatriz.

Vale lembrar que, como Yasmin não pode ser imunizada por conta da consequência da Prova do Líder, resta a Lucas escolher entre as sisters Fernanda, Pitel, Giovanna e Raquele. Além da imunidade e de evitar uma ida direta ao paredão, a imunizada também poderá indicar alguém para a berlinda.

Prova com consequências

A Prova do Líder desta semana contou com uma série de consequências para os participantes que foram os primeiros a deixar a disputa.

Entre as consequências possíveis, estavam uma indicação direta ao Paredão, a impossibilidade de ser imunizado, uma ida direta para a Xepa e a proibição de participar da Prova do Anjo. Com isso, os quatro primeiros participantes deveriam sair da prova e imediatamente sortear uma das consequências.

O primeiro a abandonar a disputa foi Lucas Henrique, que logo de cara sorteou a consequência mais temida pelos brothers e foi direto para o Paredão.

Depois foi a vez de MC Bin Laden, que deixou a prova após a saída de Lucas e foi penalizado ficando de fora da prova do Anjo desta semana.

A terceira a deixar a prova foi Yasmin Brunet, que tirou como consequência a impossibilidade de ser imunizada de qualquer forma nesta semana. Com isso, a sister que está na Mira da Líder Beatriz não poderá receber a imunidade seja conquistada em provas, big fone, indicação do Anjo ou Poder Curinga.

Por fim, Alane deixou a disputa e foi parar diretamente na Xepa.