Selena Gomez celebra o aniversário do seu namorado e paralisa a internet com uma foto picante

Há meses, Selena Gómez tornou pública sua relação com o produtor musical Benny Blanco, e apesar das críticas que recebeu por esse relacionamento, a cantora deixa claro que está muito feliz.

Através de suas redes sociais, a atriz também compartilhou fotos e vídeos com seu parceiro, nos quais deixa claro que não se importa com o que os outros vão dizer e que está vivendo este momento ao máximo, após seus fracassos amorosos com Justin Bieber e The Weeknd.

E nesta sexta-feira, 8 de março, Benny está completando 36 anos, então a atriz dedicou a ele uma mensagem amorosa nas redes sociais, acompanhada de fotos que mostram o quanto se amam, mas que não escaparam das críticas.

Selena Gómez comemora o aniversário de seu namorado e paraliza a internet com fotos picantes

Selena Gómez deixou claro para seu namorado Benny o quão importante ele é para ela e o quanto ele a fez bem em sua vida com uma mensagem romântica.

A cantora disse: “Feliz aniversário, querido! Sua resistência emocional, sua disposição positiva, seu talento incrível (isso me deixa boquiaberta), seu humor inegável e seu coração amoroso e generoso me conquistam completamente. Eu te amo”.

Selena Gómez A cantora compartilhou estas fotos picantes no aniversário de seu namorado (@selenagomez/Instagram)

No entanto, ela compartilhou algumas fotos muito românticas e outras que muitos usuários acharam "picantes" e "fora de lugar", onde eles estão se beijando e tocando suas línguas.

""Mas que fora de lugar Selena com essas fotos", "essas são fotos que prefiro não ver, não são necessárias", "muito bonita ela e tudo mais, mas essas fotos são demais", "ainda não me encaixa esse rapaz para ela", "ele não te convém Sel, não é o indicado para ti", e "essas fotos desnecessárias de verdade", foram algumas das críticas."

Selena Gómez O namorado da cantora fez aniversário e ela compartilhou estas fotos de sua relação (@selenagomez/Instagram)

Não é a primeira vez que a cantora compartilha fotos picantes de seu relacionamento, mas ela deixou claro que não se importa com o que dizem, está vivendo este momento ao máximo e aproveitando.