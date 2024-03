Salma Hayek mostra como tirar a selfie perfeita em uma foto com Kim Kardashian

Salma Hayek deve ser uma das poucas estrelas de Hollywood que se dá bem com toda a indústria. O carisma da atriz mexicana sempre é um ponto a destacar e vemos isso em cada postagem que ela faz em suas redes sociais, onde diferentes personalidades fazem comentários positivos sobre ela.

A prova mais recente desse fato é a sua publicação no Instagram com Kim Kardashian. Ambas se encontraram em Paris, no desfile da Balenciaga da semana de moda e retrataram o momento com um vídeo cômico que mostra como seria a selfie perfeita nas mãos de Salma Hayek.

A atriz mexicana, com 57 anos de idade, não é muito habilidosa com as novas tecnologias. E isso fica evidente em sua legenda na publicação de Kim Kardashian. Salma admite que não é a melhor em tirar selfies, em uma espécie de brincadeira, sabendo que a líder do clã Kardashian é especialista nesse tipo de fotos.

"Confesso que selfies não são o meu forte. É melhor deixar que a rainha das selfies @kimkardashian cuide disso. Mas meus vídeos não são tão ruins, especialmente quando estou mascando chiclete", disse Salma Hayek na postagem de seu vídeo.

As imagens mostram como ambas estão tirando fotos e no meio do vídeo aparece sentada ao lado de seu marido, o magnata empresarial François-Henri Pinault.

A revista ‘Quien’ informa que Salma Hayek comparece ao desfile da Balenciaga na semana de moda em Paris pelo segundo ano consecutivo. A atriz mexicana foi acompanhada por seu marido, que é nada menos que o executivo representante do grupo empresarial que gerencia marcas como Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e a própria Balenciaga.