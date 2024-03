Quem é Tiggy? A história da ‘segunda mãe’ de Harry que Meghan Markle afastou de sua vida

Se existiu alguém importante na vida do príncipe Harry, foi exatamente Tiggy Legge Bourke, sua babá e que se tornaria sua segunda mãe após a repentina morte de Lady Di nos anos noventa, estabelecendo assim um vínculo muito próximo que durou até os duques de Sussex decidirem se afastar da realeza britânica e seguir em direção à vida americana.

Além disso, essa mulher foi uma parte importante da infância e adolescência do irmão do príncipe William, embora pareça que a causa do afastamento de ambos tenha sido a duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Nascida com o nome de Alexandra Shân Legge-Bourke, ela é uma aristocrata conhecida pela imprensa cor-de-rosa com o apelido de família de ‘Tiggy’, e entrou na vida dos jovens príncipes William e Harry em meados de 1993, quando o relacionamento de seus pais era o foco principal da mídia e um escândalo público.

Esta babá não só era importante para os jovens naquela época, mas também era considerada uma grande conselheira de seu pai, o atual rei Charles III, o que não agradava totalmente Lady Di, já que alguns rumores sugeriam que ela teria engravidado do monarca britânico.

Harry terminou seu relacionamento com Tiggy quando ele se mudou para os Estados Unidos

No entanto, este rumor escalou para outro nível quando a BBC e Martin Bashir mostraram a Diana de Gales uma fatura falsa na qual constava que ‘Tiggy’ teria feito um aborto, presumivelmente, de um filho ilegítimo do então príncipe Charles, conforme revelado pela Mujer Hoy, o que levou a princesa Diana a demiti-la.

A aristocrata conseguiu esse emprego por recomendação de uma amiga da rainha Elizabeth II, lady Susan Hussey. Enquanto Tiggy manteve um relacionamento com Harry durante grande parte de sua vida adulta, até que ele se mudou para Montecito, Califórnia.

Nesse sentido, a especialista em realeza Sarah Vine mencionou no podcast Palace Confidential que o duque de Sussex perdeu contato com aquela que costumava ser sua segunda mãe: “Ouvi dizer que ele não fala com nenhum de seus antigos amigos, não ouve nenhum de seus antigos conselheiros, pessoas como Tiggy Legge-Bourke que costumavam ser fundamentais para ajudá-lo, simplesmente não estão mais com ele”.