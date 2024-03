O que acontecerá com ‘Dragon Ball Super’ e ‘Dragon Ball Daima’ após a morte de Akira Toriyama?

Agora que o pai de Dragon Ball, Akira Toriyama, faleceu aos 68 anos de idade devido a um derrame cerebral (hematoma subdural agudo), milhões de fãs lamentam a sua partida. Para os fãs de sua obra, além da tristeza pela sua partida, há medo e incerteza em relação a vários projetos e histórias da franquia que estão incompletos ou em desenvolvimento. Como, por exemplo, Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima, entre outros.

O que acontecerá com o Dragon Ball Super após a morte de seu autor?

De acordo com Ignacio Sarroca, fã da série e especialista em adaptações cinematográficas, a última palavra é de Akio Iyoku, o editor-chefe de Dragon Ball. "Há duas coisas que nos dão esperança apesar da dor e do luto de não podermos mais contar com um autor que marcou nossa infância. A primeira é que Akio Iyoku é o dono da editora 'Capsule Corporation Tokyo', que detém os direitos de 'Dragon Ball Super' e as decisões sobre o que fazer com essa saga estão em suas mãos. Anteriormente, apesar de terem os direitos, eles sempre foram respeitosos com a vontade de Toriyama, e espero que agora não seja diferente", explica Ignacio.

Máquina do tempo Dragon Ball Super

Um ótimo exemplo semelhante ao que aconteceu com Dragon Ball Super e Akira Toriyama é o que ocorreu com o anime Berserk e o falecimento de seu autor Kentaro Miura. Nessa situação, um dos melhores amigos dele, Kouji Mori, que também é mangaká/desenhista, pegou esboços não publicados e se baseou em conversas com Kentaro para continuar desenvolvendo a história.

"Por sua vez, um dos maiores fãs da série, agora amigo de Toriyama e mangaka japonês Toyotaro se tornou o desenhista do mangá e vários projetos em que esteve trabalhando com Akira Toriyama. Lembremos que Toyotaro ficou conhecido por ter criado o mangá 'fanmade' "Dragon Ball AF" e, após anos, ele recebeu o reconhecimento do criador de Dragon Ball, que o convidou a participar de sua história. Acredito que se Toyotaro seguir as ideias e a linha editorial discutidas com seu parceiro Akira, então o resultado deve ser satisfatório para o público", acrescenta Sarroca.

X Dragon Ball Super

Toyotaro é o ilustrador do mangá de Dragon Ball Super desde 2015 e também dedicou algumas palavras pelo falecimento de Akira Toriyama: "Desenhei o mangá porque queria ser elogiado pelo Toriyama-sensei. Ele era tudo para mim", expressou em X.

O mangaka parece ser o mais credenciado, considerando que quase completaram dez anos trabalhando juntos e que o mangá estava perto de seu final, de acordo com o que foi declarado pelo próprio Toriyama.

E o que acontecerá com Dragon Ball Daima?

Dragon Ball Daima é o anime que chegará em 2024 como parte da celebração do 40º aniversário da série. "Este em particular tinha muitas expectativas, pois seria como um Dragon Ball GT 2.0, com a diferença de que Toriyama prometia estar muito envolvido na história para evitar um fracasso como o que GT teve na época", acrescenta Ignacio Sarroca.

Dragon Ball Daima Anime

O que se projeta em relação a este projeto é que - como já está muito avançado - ele veja a luz este ano, mas talvez com um leve atraso.

Akira Toriyama escreveu uma carta aos fãs da série defendendo a decisão de fazer outra série em paralelo ao Dragon Ball Super e prometeu que o objetivo desta era aprofundar nos mistérios do mundo de 'Dragon Ball'. Teremos que esperar para ver se o autor terminou o roteiro e se transmitiu os conhecimentos e segredos que queria plasmar na obra.

Um futuro incerto

"Certamente o mundo chora, para todos nós que crescemos com a majestosa obra de Toriyama, e que ainda nos emocionamos e aguardamos ansiosamente por cada novo produto e/ou estreia da série, é impossível não sentir que hoje o mundo está um pouco mais vazio, triste e escuro", emociona-se Sarroca.

Imagem: Toei | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4

Agora é só esperar. Há muitas vertentes da história que ainda não se fecharam. Este ano esperamos o novo jogo Dragon Ball Tenkaichi 4 (Sparking Zero), não se sabe ao certo o que acontecerá com os filmes. Talvez haja um anime que adapte as sagas de Moro e Granola e muitas surpresas mais.