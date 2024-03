Novo golpe para a família real: a dolorosa morte que deixou o rei Charles III e William devastados

A coroa britânica está enfrentando um difícil 2024. Além da preocupação com a saúde do rei Charles III e de Kate Middleton, nos últimos dias eles lamentaram a morte de Thomas Kingston, marido de Gabriela Windsor, prima do monarca e muito próxima também de William.

E nas últimas horas, eles receberam novamente uma notícia difícil: a morte de Ian Farquhar foi informada.

Quem era Ian Farquhar?

O fato foi confirmado pelo jornal britânico Daily Mail, informando que foi encontrado morto numa das suas propriedades.

Farquhar, de 78 anos, era íntimo amigo do rei Charles III, com quem mantinha um relacionamento próximo há anos, estendendo a amizade para Camila Parker.

Isto deve-se ao fato de ter tido uma relação de longa data com a família real britânica, uma vez que foi escudeiro da rainha Elizabeth II.

Mas a proximidade aumentou porque ele era o pai de Rose Farquhar, que foi a primeira namorada de William, então ele também tinha um bom relacionamento com ele.

Nesse sentido, apesar do fim do namoro entre o príncipe e Rose, ambos mantiveram uma amizade e até mesmo William compareceu como convidado ao lado de Kate Middleton no casamento dela com seu marido George Gemmell em 2022.