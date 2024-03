Netflix: o filme baseado em uma história real chocante que você não vai esquecer

Cena do filme Lost Girls - Os Crimes de Long Island (Netflix)

Dentro do vasto universo das diferentes plataformas de streaming, a Netflix se destaca como uma verdadeira joia ao fornecer uma diversidade sem igual de filmes e séries que abrangem todos os gostos possíveis. Entre as diferentes preferências que cativam os espectadores, os títulos baseados em fatos reais ganharam muita popularidade na plataforma.

Netflix: ‘Lost Girls - Os Crimes de Long Island’ é baseada em fatos reais

Este é o filme da Netflix baseado em fatos reais que se tornou um dos mais assistidos e promete deixar um vazio no coração daqueles que se atrevem a experimentar essa história impactante.

‘Lost Girls - Os Crimes de Long Island’ destaca como um dos principais títulos da Netflix devido à sua poderosa produção norte-americana. Amy Ryan interpreta Mari Gilbert, que busca desesperadamente respostas sobre o desaparecimento de sua filha, Shannan. Além disso, no cerne deste intrigante longa-metragem cheio de drama está a história real, já que é baseada no livro de Robert Kolker, ‘Lost Girls: An Unsolved American Mystery’.

Este misterioso filme da Netflix explora todos os segredos sombrios e perigosos por trás do desaparecimento de Shannan e conta com a cativante atuação de Amy Ryan, sob a direção de Garbus, é um longa-metragem que pretende manter os espectadores à beira do sofá, envolvidos em cada minuto de mistério.

É um filme cheio de drama e suspense

"Desesperada por encontrar sua filha desaparecida, uma mãe luta para descobrir a verdade e ajuda a revelar uma série de homicídios não resolvidos. Baseada em uma história real", revela a sinopse oficial da Netflix.

É um filme com um elenco estelar, incluindo Amy Ryan, Gabriel Byrne, Thomasin McKenzie e Lola Kirke, que contribuem com suas talentosas atuações em cada cena de ‘Lost Girls - Os Crimes de Long Island’.