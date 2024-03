Menina que interpretava o adorável Sol nos ‘Teletubbies’ teve seu primeiro filho

Jess como o Sol no programa e hoje, já mãe de uma menina

O show dos ‘Teletubbies’ se tornou uma espécie de programa de culto para aqueles que eram crianças nos anos 2000, então cada novidade sobre Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po desperta interesse nas redes sociais, com os usuários notando que a menina que interpretava o adorável Sol já cresceu e se tornou mãe.

Sim, porque se acha que está velho só de lembrar que assistia aos ‘Teletubbies’ quando era criança, vais sentir-se realmente velho ao saber que a menina que interpretava o Sol no programa, onde o seu rosto doce ria ao ver as aventuras dos personagens no seu mundo, tem 27 anos e foi mãe há quase dois meses.

Jessica Smith é o nome da jovem que, entre 1997 e 2001, foi o Sol dos ‘Teletubbies’, como ela mesma menciona em sua conta do Instagram, onde tem compartilhado alguns detalhes de sua gravidez desde que foi anunciada com uma foto de ultrassom, até o nascimento, no início de janeiro deste ano.

O amor dos fãs dos ‘Teletubbies’

Assim, Jess, como é conhecida nas redes sociais, compartilhou várias imagens com seu parceiro e seu pequeno bebê, mostrando as dificuldades e alegrias que toda mãe de primeira viagem deve enfrentar no início da maternidade, recebendo comentários e boas energias de seus seguidores fiéis.

“A família Sol Teletubbie mais bonita”, “Um novo Sol no Universo”, “Absolutamente linda bebê Sol, ela poderia ser Laa-laa em um próximo show, minha Teletubbie favorita”, “Próxima bebê Teletubbie” e “O tempo passa rápido demais”, são alguns dos comentários dos fãs que não esquecem de Jess quando ela era o Sol do programa, ao qual ela chegou quando tinha apenas 9 meses de idade.