Meghan Markle dá o primeiro passo e surpreende com um gesto poderoso em direção a Kate Middleton

O ano de 2024 será um ano difícil de esquecer para a realeza britânica. Os eventos complicados que abalaram vários membros da família deixaram a coroa no centro das atenções midiáticas. Além disso, os recentes movimentos feitos apenas alimentaram ainda mais a polêmica. Meghan Markle está totalmente desvinculada da coroa desde 2020, mas de acordo com as últimas informações divulgadas pelo The Mirror, parece que a americana estaria buscando se aproximar de Kate Middleton a todo custo.

Meghan Markle estaria tentando se aproximar a Kate Middleton de todas as maneiras possíveis

A relação entre Kate Middleton e Meghan Markle não é exatamente perfeita. As tensões existiram desde o início. No entanto, nos momentos difíceis como este, é onde os verdadeiros sentimentos são revelados. Após a cirurgia abdominal de Kate, a esposa do príncipe William teria se preocupado com a saúde da princesa de Gales.

Kate Middleton A princesa estava internada em luxuoso hospital de Londres (WPA Pool/Getty Images)

Pouca informação foi revelada sobre a recuperação de Kate Middleton. Tudo o que envolveu este assunto foram detalhes contraditórios. Isso gerou todo tipo de teorias e rumores em torno da figura de Kate, o que se sabe é que Meghan Markle teria mostrado seu apoio à esposa do príncipe William.

"Ela entrou em contato com a Kate"

De acordo com as informações reveladas pelo especialista em assuntos da coroa britânica, Tom Quinn, ao portal The Sun, Meghan teria se aproximado de Kate. "Ela já entrou em contato com Kate, assim como com seu sogro, para desejar a ambos uma rápida recuperação, mas isso ainda está em uma fase formal". Isso contrasta bastante com a postura do príncipe Harry, já que sua visita relâmpago a Londres não serviu para visitar sua cunhada.

Príncipe Harry / Meghan Markle / Kate Middleton Os ex-duques de Sussex foram desalojados de sua casa (Chris Jackson/Matthias Nareyek / Getty Images)

Além disso, o especialista assegurou que “A princesa de Gales mostra-se relutante em perdoar e esquecer”.