Lançamentos da Netflix para esta sexta-feira, 8 de março

Entre as produções recém-chegadas à biblioteca do gigante de transmissão estão desde uma nova edição de um programa reality show até um dos filmes mais esperados do ano.

Se entre tantas novidades populares não souber por onde começar, a seguir, apresentamos três dos projetos que chegaram à Netflix neste 8 de março e que você deve incluir na sua maratona de sexta-feira.

Donzela

Os atores Millie Bobby Brown, Ray Winstone e Robin Wright são os protagonistas deste aguardado filme de fantasia e aventura que manterá os espectadores com os olhos fixos na tela durante suas quase duas horas.

Sinopse oficial: Uma donzela se casa com um príncipe encantador, mas o casamento se torna uma odisseia pela sobrevivência quando ela é entregue como oferenda a um feroz dragão.

Vidrados

A quarta temporada do programa de reality show de competição de sopro de vidro finalmente chegou ao catálogo do gigante do streaming nesta sexta-feira para entreter todos os usuários que admiram essa arte.

Sinopse oficial: Dez artistas de vidro soprado aumentam a temperatura em uma competição onde o vencedor leva para casa um grande prêmio de 100.000 dólares.

23,5

Os fãs de séries asiáticas não podem perder esta produção de romance adolescente feita na Tailândia, estrelada por Pansa Vosbein, Pattranite Limpatiyakorn e Benyapa Jeenprasom.

Sinopse oficial: Uma estudante popular se sente atraída por alguém que só conhece online: uma colega apaixonada que deve decidir se revela sua verdadeira identidade.