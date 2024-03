Kevin Spacey vai interpretar o ‘Diabo’ em seu retorno ao cinema após escândalos de assédio sexual

Depois de vários anos ausente das telas devido aos escândalos legais por acusações de assédio sexual que afetaram sua carreira, o ator Kevin Spacey está pronto para fazer seu retorno ao cinema.

Spacey foi escolhido para interpretar um personagem chamado ‘O Diabo’ no thriller psicológico intitulado ‘The Contract’, dirigido pelo cineasta Massimo Paolucci.

Depois dos múltiplos escândalos de assédio sexual que abalaram sua carreira em 2017, o ator foi obrigado a se afastar dos holofotes e enfrentar as consequências de suas ações.

No entanto, nos últimos anos houve uma mudança em sua situação legal. Spacey foi considerado não responsável em uma ação movida em 2022 pelo ator de ‘Star Trek: Discovery’, Anthony Rapp, e também foi considerado inocente em um julgamento por agressão sexual no Reino Unido em 2023.

Thriller psicológico italiano

‘O Contrato’, dirigido por Massimo Paolucci, é um thriller psicológico que acaba de terminar suas filmagens principais na cidade de Roma, conforme relatado pela Variety.

O filme é descrito como uma produção em inglês com uma trama semelhante a filmes icônicos como ‘Coração Satânico’ de Alan Parker e ‘Advogado do Diabo’ de Taylor Hackford. Além de Spacey, o filme conta com a participação de atores renomados como Eric Roberts e Vincent Spano.

Em ‘The Contract’, Kevin interpretará um personagem chamado ‘O Diabo’. Segundo os produtores, este personagem é semelhante aos papéis icônicos interpretados por Al Pacino em ‘Advogado do Diabo’ e Robert De Niro em ‘Coração Satânico’.

Convencer Spacey a aceitar o papel foi um desafio para a equipe de produção, que alega tê-lo "cortejado" por oito meses antes de conseguir sua participação no projeto.

Depois de ser absolvido no julgamento de Londres, Kevin Spacey retomou sua carreira com participações em produções independentes de baixo orçamento.

Projetos como o drama italiano ‘The Man Who Drew God’ e o thriller ‘Control’ marcaram seu retorno gradual à atuação. No entanto, ‘The Contract’ representa seu retorno a um papel principal nas telas grandes desde sua absolvição.