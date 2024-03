Kate Middleton confia plenamente em um homem, e não é seu marido William

É um dos trabalhos mais difíceis e misteriosos do mundo, pois sabe-se muito sobre a vida dos monarcas, mas muito pouco sobre sua equipe, trabalhadores ou ajudantes, que são responsáveis por manter suas vidas organizadas e simples. Nesse sentido, Tom White pode ser o novo protagonista da monarquia britânica ao lado de Kate Middleton.

Kate Middleton deu sua total confiança a um homem

A atualidade de Kate Middleton sem dúvida mudou muito desde o último Natal. Ainda está se recuperando de sua cirurgia abdominal, mas não abandonou seus deveres reais. A esposa do príncipe William decidiu fazer uma mudança na equipe de pessoas que a aconselham e ajudam em sua vida diária.

Ele tem 36 anos e é tenente-coronel dos Royal Marines do Reino Unido, onde serviu por 13 anos em prol de seu país. Seu nome é Tom White e no final de fevereiro foi escolhido como o secretário particular de Kate Middleton.

Seu trabalho consiste principalmente em gerenciar os compromissos oficiais, reuniões e eventos da princesa, além de também ser responsável por coordenar o trabalho de sua equipe de secretários, assistentes e outros funcionários para garantir que a vida de Kate seja o mais otimizada possível.

Seu secretário particular

Tom White conhece muito bem o trabalho na realeza. O jovem ocupou o mesmo cargo durante o reinado da rainha Elizabeth II por dois anos. Ele começou a trabalhar em 2020 e foi a primeira vez que um homem ocupou essa posição.

Após o falecimento dela, a monarquia britânica quis contar novamente com a sabedoria do coronel e aplicá-la àquela que um dia seria a rainha da Inglaterra.

Tom White teve um pequeno teste com Kate Middleton quando a acompanhou a um evento oficial para ver como se saíam e se havia conexão entre eles. Agora, ele se juntou ao seu grupo de trabalho para provar que é o homem que a princesa de Gales precisa.