Kate Middleton: biógrafo quebra o silêncio e revela a verdade sobre seu estado

Um segredo mal guardado sempre acaba sendo um segredo aberto. Talvez este tenha sido o pensamento por trás da decisão mais polêmica da realeza britânica nos últimos tempos. Com uma explosão de dezenas de rumores como resultado do sigilo, o fato é que o caso de Kate Middleton não passou despercebido. Era evidente que a preocupação geral com a ida da princesa de Gales para o hospital não seria tão simples de esconder.

Sigilo

Quase dois meses se passaram desde que o Palácio de Kensington anunciou que a esposa do príncipe William precisaria passar por uma cirurgia, e sua prolongada ausência continua sendo manchete nos noticiários reais.

No final das contas, pouco ou nada se sabe, além do fato de que essa cirurgia abdominal planejada a manteve por algumas semanas na The London Clinic.

Kate Middleton: só rumores Getty Images (Pool / Clive Brunskill /Getty Images)

Além dessas razões, ela também queria se afastar do foco midiático até depois da Semana Santa para recuperar todas as suas forças, mas a foto de sua suposta reaparição mudou o roteiro. Foi intencional? Como está realmente a princesa de Gales? Uma pessoa próxima à princesa esclareceu as dúvidas.

Com a palavra, o biógrafo

Foi o jornalista Robert Jobson quem, para surpresa de todos, ofereceu informações reveladoras sobre o estado de saúde de Kate Middleton à revista ‘Hello!’.

Com a bagagem de ser o biógrafo da princesa de Gales, suas palavras para a mídia britânica ajudaram a dissipar novas dúvidas e incertezas sobre sua recuperação. Em declarações em que revelou que “agora está mais do que na metade de seu período de convalescença”.

Kate Middleton: só rumores Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Algumas dúvidas

Nesse sentido, a princesa estaria tirando o tempo necessário para voltar com mais força para seus deveres reais.

Além disso, também acrescentou que “pelo que ouvi, a Kate voltou a adotar uma rotina e está funcionando bem, mas não quer apressar as coisas. Falei com pessoas próximas a ela e acredito que ela está se recuperando bem, mas ainda não está a 100%”.