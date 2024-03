Fotos íntimas do príncipe Harry podem ser publicadas no OnlyFans

Uma mulher ameaçou expor fotografias do príncipe Harry, depois que o membro da família real britânica a omitiu das memórias de seu livro ‘Spare’, então, as imagens poderiam correr o risco de serem expostas através da plataforma Only Fans.

A família real britânica tem estado sob os holofotes desde que foi revelado que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal planejada, desaparecendo misteriosamente do olho público e levantando dúvidas sobre seu estado de saúde.

Apenas há alguns dias, as câmeras do TMZ divulgaram uma nova fotografia de Kate Middleton, que só serviu para aumentar as especulações sobre a situação da princesa, alegando que havia algo que a realeza britânica estava tentando esconder.

No entanto, não é apenas o príncipe William que está passando por um momento difícil, também seu irmão Harry, que corre o risco de se expor nu em uma das plataformas de conteúdo adulto mais famosas, e esta seria a razão.

Príncipe Harry Getty Images (Getty Images)

As fotos íntimas do príncipe Harry, que foram expostas em 2012, continuam assombrando-o pouco mais de uma década depois, após uma ex-bailarina ameaçar expor imagens inéditas do marido de Meghan Markle no OnlyFans depois de tê-la omitido em seu livro de memórias, ‘Spare’.

Estas imagens foram tiradas no Hotel Encore at Wynn em Las Vegas em 2012, quando o Duque de Sussex tinha 27 anos. Elas mostravam o irmão do Príncipe William junto com uma mulher, ambos em uma situação comprometedora, cobrindo sua nudez.

A mulher chamada Carrie Reichert, mais conhecida como 'Carrie Royale', contou ao 'The Sun' alguns dos momentos não vistos daquelas famosas imagens, revelando que o príncipe cantou 'Beat It' de Michael Jackson nu e cobrindo suas partes íntimas com uma luva:

"Tenho algumas fotos bonitas dele nu. Estas fotografias nunca foram vistas pelo público. Tenho fotos junto à piscina antes da noite em questão e fotos de Harry nu. As pessoas ficarão surpresas. Nunca havia publicado essas fotos por respeito. Agora, não importa. Ele é um idiota."

Ex-stripper ameaça Príncipe Harry de expor suas fotos íntimas no OnlyFans Instagram (Instagram: @carrieroyale)

Além disso, a ex-stripper atacou a ex-estrela de 'Suits' alegando que ela tinha tirado a diversão do príncipe:

“Estou um pouco chateada por ter sido apagada do seu livro (...) Surpreende-me que se lembre do nome de alguém porque estava bastante bêbado, mas poderia ter falado das poucas coisas que aconteceram entre nós. Harry era tão louco, divertido e espontâneo. Para onde foi isso? Acho que Meghan tirou a vida dele, agora ele é aborrecido”.

Após essa informação vir à tona, a conta do OnlyFans de Carrie Royale foi desativada por ameaçar compartilhar conteúdo explícito sem permissão, conforme comunicado da famosa plataforma que dizia: “Foi expulsa da plataforma por ameaçar compartilhar imagens íntimas não consentidas.”