Filmes de Anne Hathaway que pode assistir enquanto espera ‘The Idea of You’

Anne Hathaway é definitivamente uma das atrizes mais versáteis e talentosas de Hollywood nas últimas décadas. Desde seus primeiros papéis na tela grande até os mais recentes, sua capacidade de se transformar em uma ampla gama de personagens a tornou uma favorita tanto para críticos quanto para audiências de todo o mundo. Não importa o que faça, Anne sempre acaba fazendo parte de filmes que nos convidam a sonhar e a refletir sobre a vida.

Neste início de 2024, a atriz tem estado em destaque como nunca antes pelo grande estilo que exibe nos tapetes vermelhos dos eventos de premiação, mas também porque estará de volta às telas com o filme ‘The Idea of You’, que será lançado na Amazon Prime Video.

‘The Idea of You’ é baseado no romance de mesmo nome de Robinne Lee, publicado em 2017, e conta a história de Solène (interpretada por Anne Hathaway), uma mãe que leva sua filha ao Festival de Música de Coachella e se apaixona pela estrela pop internacional Hayes Campbell (interpretado por Nicholas Galitzine). Isso desencadeia um romance emocionante e cheio de altos e baixos, especialmente devido à diferença de idade e realidades.

Por agora, o trailer completo já está disponível e a estreia está agendada para 16 de março. Então, enquanto aguardamos que chegue à plataforma de streaming, aqui estão alguns filmes de Anne Hathaway que você pode assistir.

‘Um Dia’ (2011)

'Um Dia' Divulgação (Film4 Productions)

O filme estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess tornou-se um clássico para os amantes de dramas românticos. Nesta adaptação do romance de David Nicholls, Hathaway interpreta Emma Morley, uma jovem otimista que desenvolve uma amizade pouco convencional com Dexter, interpretado por Jim Sturgess. O filme acompanha o relacionamento deles ao longo dos anos, mostrando como evoluem e mudam à medida que enfrentam os desafios da vida e do amor.

‘Amor e Outras Drogas’ (2010)

Neste filme, Anne Hathaway interpreta Maggie Murdock, uma jovem com a doença de Parkinson. A história segue seu relacionamento com um vendedor de medicamentos (interpretado por Jake Gyllenhaal) enquanto enfrentam os desafios da vida e do amor. Uma história que te fará passar por uma ampla gama de emoções, desde a alegria até a tristeza.

‘O Diabo Veste Prada’ (2006)

'O Diabo Veste Prada' Divulgação (20th Century Fox)

‘O Diabo Veste Prada’ é um dos filmes favoritos de amantes da moda e comédias românticas ao redor do mundo. Seu impacto na cultura popular tem sido tão forte que é difícil imaginá-lo sem a interpretação de Anne Hathaway. A atriz interpreta Andy Sachs, uma jovem jornalista que consegue um emprego como assistente da temida editora de uma revista de moda, Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep). O filme segue a transformação de Andy enquanto navega pelo exigente mundo da moda e descobre o que realmente valoriza na vida.

‘O Diário da Princesa’ (2001)

Um dos filmes mais tocantes de Anne Hathaway que nos convida a lembrar que coisas maravilhosas sempre acontecem. Hathaway dá vida a Mia Thermopolis, uma adolescente comum que, por acaso do destino, descobre que é a herdeira do trono de um pequeno país europeu fictício chamado Genovia. O filme segue sua jornada de autodescoberta enquanto navega pelos desafios da realeza e da adolescência.