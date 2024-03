Ex-membro do One Direction está de volta com um novo álbum

ZAYN está de volta com o hino do verão 'Love Like This'. / Foto: Dennis Leupold

O cantor de 31 anos e ex-membro do grupo One Direction, Zain Javadd Malik, mais conhecido como Zayn Malik, surpreendeu seus fãs ao anunciar seu próximo álbum de estúdio, que mostrará uma versão mais ‘crua’ do intérprete.

Vale ressaltar que no mês passado de janeiro, Zayn Malik, juntamente com o trio paquistanês de R&B e Hip-hop AUR, sediado em Karachi, lançaram o single intitulado ‘Tu hai kahan’, o qual veio acompanhado de um videoclipe oficial.

Sem esquecer que em julho de 2023, Zayn Malik lançou seu mais recente single solo intitulado 'Love Like This', marcando a primeira música nova do cantor em dois anos e seu single de estreia para a gravadora Mercury Records.

Zayn Malik está de volta com um novo álbum

E foi em 5 de março passado, quando Zayn Malik, por meio de suas redes sociais, compartilhou um vídeo com o qual oficializou seu retorno à música e, para completar, compartilhou um teaser de seu próximo álbum de estúdio, "Acho que a intenção por trás deste álbum é que o ouvinte obtenha mais informações sobre mim pessoalmente como ser humano. Eu não queria que mais ninguém ficasse entre a música, eu e a música e as pessoas que a ouvem", disse.

Zayn Malik vai embarcar em uma turnê mundial?

Após isso, começou-se a especular que Zayn Malik embarcará em uma turnê mundial, que o levará a vários países da América Latina.