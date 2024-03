Este é o filme mexicano que você deve assistir se está procurando uma mudança em sua vida

Nos últimos anos, a indústria cinematográfica mexicana passou por um renascimento, com filmes que têm recebido reconhecimento internacional pela qualidade técnica e narrativa de muitos deles. A Netflix tem apostado em adicionar títulos mexicanos à sua plataforma, demonstrando que é um de seus grandes acertos.

Enquanto produções como ‘Cindy la Regia’ entraram nas listas de ‘mais assistidas’ na plataforma, há outras produções que passaram despercebidas na época e hoje estão no Top 10. Portanto, se estiver procurando algo novo para assistir, não pode perder ‘Sim, há um futuro’.

‘Sim, há um futuro’ Este filme mexicano tem uma mensagem de vida que tocará sua alma (Netflix)

Um filme mexicano que tocará o seu coração

Dirigido por Luis Eduardo Reyes, ‘El hubiera sí existe’ tornou-se uma daquelas joias cinematográficas que nos leva em uma jornada emocional através do amor, do destino e das segundas chances.

“Elisa vive numa bolha e tudo em sua vida é previsível... até que seu eu do futuro chega para agitar um pouco com um monte de aventuras. O amor também chegará? Assista o quanto quiser”, diz a sinopse oficial na Netflix.

A história segue Elisa (interpretada por Ana Serradila), uma jovem introvertida que trabalha numa empresa de filtros de água, onde passa despercebida. Ela teme sair da sua zona de conforto e vive apenas para o trabalho, o que a fez perder-se na vida.

As coisas dão uma reviravolta de 180° quando recebe a visita do seu eu do futuro, que a aconselha a mudar certos aspectos da sua vida atual para não acabar como uma solteirona infeliz e dona de muitos gatos. Embora inicialmente não confie naquela estranha mulher, não pode deixar de se surpreender com tudo o que ela sabe sobre si, o que a faz questionar se realmente deve mudar o rumo da sua vida se quiser ser feliz e encontrar o amor.

Embora muitos possam pensar que parece uma comédia romântica mexicana clichê, na realidade é uma história que fala sobre o poder do destino e das decisões, bem como a importância de viver com coragem.

Ana Serradilla e Christopher Uckerman são uma combinação perfeita, o que os faz cativar o público à medida que seu relacionamento avança.

O filme também conta com um elenco de primeira, composto por Ofelia Medina (Elisa adulta), José Carlos Femat (Roberto), Esmeralda Pimentel (Rosita), Nico Galán (Diego), Claudia Ramírez (Guadalupe) e Cynthia Rodríguez como Mariana.