Dragon Ball: Akira Toriyama revelou a origem da criação de Bills

Akira Toriyama voltou às aventuras de Dragon Ball em 2015 com o mangá de Dragon Ball Super e a introdução de novos personagens. Um dos mais destacados é Bills, o Deus da Destruição do Universo 7, que em um momento ameaçou a Terra com a destruição, mas agora é quase um membro da família Z.

A morte de Akira Toriyama fez-nos lembrar a origem deste personagem, pois foi muito significativo para o mangaká japonês. Na verdade, em uma analogia épica e emocionante, o mestre criador de Dragon Ball teria ido se encontrar com seu Deus da Destruição.

Akira Toriyama conta em uma entrevista que na realidade, o visual para criar o Bills foi inspirado em um gato chamado Debo, seu animal de estimação nos últimos 14 anos.

Bills Deus da destruição (Toei)

Cada personagem de Dragon Ball teve uma fonte de inspiração em Akira Toriyama para criá-los e adicioná-los às suas histórias. Depois de ler obras literárias históricas da China e do Japão, o mangaká começou a adicionar personagens às suas aventuras.

O Deus da Destruição é um dos seres mais poderosos que já vimos em Dragon Ball. Sabemos que os Anjos da Guarda (como Whis) são mais fortes e aqueles que acompanham Zeno Sama, o Deus de Tudo, também são. Mas ainda nos surpreende como Bills derrota Goku Super Saiyajin 3 com um simples golpe de dedo.

Assim, no dia em que foi divulgado o sensível falecimento de Akira Toriyama, lembramos a origem de Bills com os melhores cosplays que já vimos deste personagem, no maravilhoso universo chamado Instagram, onde abundam representações do mangá e anime.

Este em particular, feito com body painting, é representado pela cosplayer canadense Alien Trash Kitty. Esta homenagem ao Deus da Destruição é realmente excepcional devido à tonalidade das cores, ao acabamento com que está pintado em todo o corpo e ao grande nível de detalhe respeitado nas roupas de Bills, suas orelhas de felino e até mesmo no olhar.

Sobre este cosplay específico, há duas postagens que vamos compartilhar com vocês. A primeira é uma série de fotos que mostram como ficou o trabalho. Já a segunda é um vídeo que destaca cada detalhe através dos movimentos.