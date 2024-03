De ‘O Guarda-Costas’ a ‘Barbie’: as trilhas sonoras estão mais importantes do que nunca?

Nesta imagem disponibilizada pela Warner Bros. Pictures, Margot Robbie em uma ecena de 'Barbie'. (Warner Bros. Pictures via AP) AP (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

Ao longo do bilionário filme “Barbie”, é ouvida uma versão instrumental do sucesso de Billie Eilish ‘What Was I Made For’, como a trilha sonora da crise existencial da famosa boneca. Na cena final, o falsete açucarado de Eilish finalmente é ouvido sobre um piano familiar, deixando um nó na garganta.

É um dos muitos momentos musicais destacados em um filme cheio deles: desde o disco-pop de Dua Lipa ‘Dance the Night’, com letras que se sincronizam perfeitamente com a coreografia personalizada de Margot Robbie, até uma reinvenção do sucesso ‘Barbie Girl’ de Aqua de 1997, sampleado por Nicki Minaj e Ice Spice.

A música da ‘Barbie’ se tornou um sucesso por si só, vendendo 126.000 cópias em sua primeira semana e estreando em segundo lugar na lista de álbuns Hot 200 da Billboard. Também ganhou três prêmios Grammy, um Globo de Ouro e duas indicações ao Oscar na categoria de melhor canção original, mais do que qualquer outro filme.

É difícil precisar quanto tempo passou desde que uma trilha sonora, também conhecida como soundtrack, dominou a conversa da maneira como ‘Barbie’ fez, especialmente no Oscar. Podemos pensar em Lady Gaga em ‘Nasce uma Estrela’, com o sucesso de ‘Shallow’. Depois temos ‘La La Land’ e ‘Dreamgirls’, sendo que a segunda recebeu três das cinco indicações para canções originais em 2007. Mas parecia que houve uma seca de trilhas sonoras que definem o espírito da época.

Então, ‘Barbie’ é uma exceção? Ou as grandes trilhas sonoras estão de volta?

FÓRMULAS

Cada década tem produzido trilhas sonoras memoráveis. A maior de todos os tempos ainda é ‘The Bodyguard’ (’O Guarda-Costas’) de 1992, impulsionada por Whitney Houston e sua emblemática ‘I Will Always Love You’, que vendeu 45 milhões de cópias.

Existem muitas formas de criar trilhas sonoras. Muitas vezes, os estúdios obtêm licenças de músicas reconhecíveis e pré-existentes, provavelmente ‘a fórmula mais segura’, como diz Gary Trust, diretor de listas da Billboard, porque dois terços de toda a reprodução de música é música mais antiga.

Na era atual, a maioria das trilhas sonoras ‘bem-sucedidas’ optam por isso, como ‘Guardians of the Galaxy’ (’Guardiões da Galáxia’) e sua trilha sonora de 2014 ‘Awesome Mix Vol. 1′, que alcançou o número 1 no Billboard 200 com músicas dos Jackson 5, David Bowie e Marvin Gaye. Os musicais também têm se saído bem, como ‘La La Land’, e os sucessos da Disney como ‘Moana’ e ‘Frozen’, embora o gênero geralmente não chegue à rádio pop. A exceção é ‘Encanto’ e seu mega sucesso ‘We Don’t Talk About Bruno’.

Outra opção é usar material original, como em ‘Barbie’, que Trust vê como um retorno a filmes como ‘Dirty Dancing’, lançado durante uma época em que uma trilha sonora única poderia gerar vários sucessos de rádio. No caso de ‘Barbie’, inclui Lipa, Eilish, Minaj e Ice Spice.

Spring Aspers, presidente do Sony Pictures Music Group, diz que uma trilha sonora bem-sucedida é aquela que trabalha com a trama do filme para se tornar uma parte fundamental de sua história.

"Não se trata apenas de encontrar quem é o mais popular, mas de encontrar artistas incrivelmente talentosos que saibam como criar algo que realmente faça uma extensão da narrativa", disse.

Quando funciona, você obtém músicas que se infiltram na cultura pop com um verdadeiro poder de permanência ligado ao filme: como ‘Kiss from a Rose’ de Seal de ‘Batman Forever’, ou ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion de ‘Titanic’.

“Apenas essas músicas se tornam para sempre... É como uma grande banda que tem química: a música certa, a imagem certa, a cena certa, simplesmente se transforma em algo muito maior do que ela mesma”, explicou Aspers. “Eu sei que isso se deve à genialidade da música e do filme. São as duas juntas”.

UMA PLATAFORMA PARA OS ARTISTAS

A sincronização correta das trilhas sonoras tem o poder de impulsionar um artista, como no caso da música ‘Sunflower’ de Post Malone com Swae Lee para ‘Homem-Aranha: No Aranhaverso’, o primeiro single duplo de diamante, supervisionado por Aspers.

As trilhas sonoras também podem apresentar um artista a novas audiências. Por exemplo, o sucesso dance-pop de 2001 de Sophie Ellis-Bextor ‘Murder on the Dancefloor’; recentemente, a música se tornou viral devido ao seu uso em uma cena final muito memorável (e muito nua) no controverso filme ‘Saltburn’.

Em janeiro, ‘Murder’ entrou na lista Hot 100 da Billboard, a primeira vez que Ellis-Bextor entrou na lista em sua carreira, 23 anos após o lançamento da música. No final daquele mês, apenas no TikTok, a música havia aparecido em mais de 550.000 vídeos e a hashtag #MurderOnTheDancefloor gerou 170 milhões de visualizações. Em fevereiro, a música viral teve sua estreia na televisão americana no ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.

“Que sorte a minha!”, disse Ellis-Bextor à The Associated Press. “Que coisa incrível fazer parte disso”. A artista teoriza que sua música tem conectado com uma nova audiência (e com outra nostálgica que a ouviu pela primeira vez) devido à sua relação com o filme. É a última música de ‘Saltburn’, que chega em uma cena crucial, soa alto na mixagem e é ouvida na íntegra, não apenas um trecho, o que é mais comum.

Na sua opinião, ‘Murder on the Dancefloor’ tornou-se um daqueles momentos cinematográficos significativos, como ‘Tiny Dancer’ de Elton John em ‘Quase Famosos’, porque a localização correta “desbloqueia o próximo nível de emoção no filme”, diz.

Uma trilha sonora de sucesso faz um filme de sucesso?

Existe uma sinergia entre os fãs de cinema e música. De acordo com o relatório de fim de ano de 2023 da Luminate, os frequentadores de cinemas nos Estados Unidos têm 70% mais chances de terem assistido a um concerto ao vivo nos últimos seis meses do que aqueles que não vão ao cinema.

Além disso, a empresa de dados e análises da indústria descobriu que 42% dos consumidores da Geração Z têm mais probabilidade de descobrir novas músicas através das trilhas sonoras de filmes, o que representa 20% a mais do que o público em geral, e provavelmente pode ser em parte atribuído ao sucesso de um filme como ‘Barbie’.

“O filme não é um musical, mas sempre ia ter a música no coração”, diz Mark Ronson, produtor executivo da trilha sonora de ‘Barbie’.

Kevin Weaver, presidente da Atlantic Records West Coast, que lançou ‘Barbie The Album’, diz que sempre foi a ambição do selo que a trilha sonora se mantivesse por si só fora do filme, mas que também funcionasse em simbiose, um reflexo de como os filmes e seus colegas musicais podem trabalhar juntos.

Weaver diz: “Tentamos incluir músicas e artistas do mais alto calibre. E quando fazemos álbuns (trilhas sonoras), realmente tentamos fazê-los de uma forma que sejam um corpo de trabalho e que você possa conviver com isso como um corpo de trabalho.”

Para artistas como Ellis-Bextor, destaca uma conexão entre os dois. "A música é uma ferramenta muito útil. Nada pode definir o tom de uma cena como a música", diz.

"A música irá te guiando para o que se espera que você sinta. Essa é a única intenção da música. Assim, uma trilha sonora é como um personagem extra... E com uma trilha sonora, você obtém uma memória visual e emocional compartilhada".

Ronson concorda. “Quando você sai de um filme em um momento tão alto que você quer revivê-lo e pensa: ‘O que posso fazer?’ e vai procurar a trilha sonora”, diz. “Costumava fazer isso: saía do cinema e ia para a loja da esquina e a comprava. Então acredito que isso realmente ajuda quando um filme te dá essa sensação”.