‘Damsel’: quem é quem no novo filme da Netflix com Millie Bobby Brown

Mais do que consolidada como uma estrela internacional aos 20 anos de idade, a atriz Millie Bobby Brown assumiu um grande desafio em sua carreira artística ao aceitar protagonizar o filme ‘Damsel’.

A artista, que ganhou fama com sua atuação principal na série ‘Stranger Things’, demonstrará suas habilidades de atuação como nunca antes nesta emocionante história de fantasia e aventura.

No filme, Brown interpreta Elodie, uma donzela que concorda em se casar com um belo príncipe sem saber que o verdadeiro plano da família real é sacrificá-la para pagar uma dívida.

Depois de ser jogada em uma caverna com um dragão feroz, a jovem protagonista precisa usar todo o seu engenho, vontade e astúcia para sobreviver à armadilha que seus novos familiares lhe prepararam.

Sobre o que a atraiu para o papel e o filme, a talentosa atriz confessou em uma entrevista exclusiva à Netflix que foi "o desafio inicial que apresentou" para ela como atriz.

“Depois de ler o roteiro, lembro de ter pensado: ‘nossa, nunca fiz nada em que não pudesse compartilhar o fardo’. Porque em tudo que faço, posso conviver com outra pessoa”, disse.

Millie Bobby Brown em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

“Com ‘Stranger Things’, tenho colegas de elenco maravilhosos em quem posso confiar. E depois, com ‘Enola Holmes’, posso contar com Henry Cavill ou Louis Partridge”, explicou.

“Mas com ‘Damsel’, percebi isso: ‘meu Deus, sou apenas eu. Tenho que estar lá todos os dias e tenho que me entregar completamente todos os dias’. Isso foi o que me intrigou primeiro”, admitiu.

"A segunda coisa foi o quão poderoso era esse papel. Elodie se torna alguém incrivelmente diferente do que era no início. Ela se transforma naquela mulher que não sabia que poderia ser. E acredito que é uma grande história com a qual muitas mulheres e meninas poderão se identificar", acrescentou.

Millie Bobby Brown em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

No entanto, Brown não está totalmente sozinha no longa-metragem dirigido pelo espanhol Juan Carlos Fresnadillo. A celebridade é acompanhada por um elenco de alto nível composto por grandes atores.

Os atores de ‘Damsel’

Você quer saber quem faz parte do elenco principal de ‘Damsel’ além de Brown? Continue lendo para descobrir quem interpreta quem neste ambicioso filme da plataforma de streaming.

Robin Wright

A atriz conhecida por suas interpretações em histórias como ‘Forrest Gump’ (1994), ‘Beowulf, a lenda’ (2007) e ‘O Sexto Sentido’ (2000) dá vida à Rainha Isabel neste filme da Netflix.

“É capaz de parecer encantadora para atrair as vítimas, como é seu objetivo. Também é criativa em seus desenhos, a rede que tece para pegar os cordeiros sacrificados. Faz Elodie sentir que é um privilégio ter sido escolhida, e então suas garras aparecem!”, avançou Wright para a Netflix.

Robin Wright em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Nick Robinson

O intérprete famoso pelo seu trabalho em projetos como ‘Jurassic Park’ (2015), ‘Everything, Everything’ (2017) e ‘Boardwalk Empire: O Império do Contrabando’ (2010) dá vida ao príncipe Henry neste filme.

“Juan Carlos e eu exploramos por que o príncipe Henry era um personagem interessante e a luta interna que ele enfrenta ao longo de todo o filme (...). Ambos estávamos na mesma página no sentido de que queríamos tentar não rotular o príncipe Henry de uma forma ou de outra, para não transformá-lo nem em um vilão óbvio nem em um herói óbvio”, disse Robinson sobre seu papel.

Millie Bobby Brown e Nick Robinson em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Milo Twomey

O ator londrino de ‘Silent Witness’ (1996), ‘Band of Brothers’ (2001) e ‘My Spy Family’ (2007) calçou os sapatos do rei Roderick no novo longa-metragem de fantasia do líder do streaming.

Sobre dar vida ao monarca, ele comentou para a Netflix: “o que o rei Roderick está fazendo é terrível, mas é preciso se colocar em sua cabeça e se perguntar por que ele está fazendo isso. Depois se tornou uma equação simples: sacrifica-se uma pequena quantidade de pessoas para garantir o bem-estar de uma nação? E isso para mim foi um tipo de desafio fascinante uma vez que eu vi sob essa perspectiva”.

Nick Robinson, Robin Wright e Milo Twomey em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Angela Bassett

A luminária indicada duas vezes ao Oscar por ‘Tina, a verdadeira história de Tina Turner’ (1993) e ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’ (2022) interpretou Lady Bayford em ‘Damsel’.

"No início, quando você conhece a Lady Bayford, imediatamente pensa que ela é uma madrasta malvada", mas, embora seja uma estranha nesta família, quando as coisas ficam difíceis, você percebe que ela não é má. É uma mulher que se elevou acima de suas circunstâncias", disse Bassett ao transmissor.

Angela Bassett em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Ray Winstone

O ator britânico reconhecido por sua atuação em produções como ‘Os Infiltrados’ (2006), ‘Beowulf, a Lenda’ (2007) e ‘Besta Selvagem’ (2000) interpreta o personagem lord Bayford neste filme.

"Lord Bayford é uma espécie de homem confuso. Ele tem que escolher entre sua filha e o bem-estar de seu povo e a escolha me parece óbvia - você escolhe sua filha, seu sangue -, mas suponho que como líder ele tem mais responsabilidades e a coroa pesa muito sobre ele", revelou à Netflix sobre seu personagem.

Ray Winstone em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Brooke Carter

A jovem e promissora atriz de tramas como ‘A periferia’. ‘Conexão ao futuro’ (2022) e ‘The Alienist’ (2018) interpreta o personagem de Floria, a irmã mais nova de Elodie, no filme ‘Damsel’.

"Floria representa a ingenuidade dos contos de fadas. Representa o tipo de conto tradicional que decidimos mudar. De certa forma, o sofrimento de seu personagem é uma espécie de metáfora. Não facilitamos as coisas para Floria, mas Brooke foi muito profissional e brilhante", disse Fresnadillo.

Millie Bobby Brown e Brooke Carter em 'Damsel' Divulgação (John Wilson/Netflix © 2024)

Shohreh Aghdashloo

A atriz iraniana reconhecida por atuar em A Casa de Areia e Névoa (2003), 24 (2001) e The Expanse (2015) não aparece na tela, mas deu voz a um personagem muito importante: o dragão.

“Ao interpretar o papel do dragão, fui atraída pela oportunidade única de representar um personagem que, embora mítico e frequentemente temido, incorpora um profundo senso de empatia e sabedoria. A jornada do dragão no filme, de criatura incompreendida a protetor e voz do raciocínio moral, me cativou especialmente,” compartilhou o gigante da transmissão.

O público poderá ver Millie Bobby Brown e todos os atores mencionados em ação juntos quando ‘Damsel’ for lançado mundialmente na Netflix na sexta-feira, 8 de março de 2024.