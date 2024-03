Dakota Johnson afirma estar “envergonhada” com ‘Madame Web’

Dakota Johnson revelou recentemente sentimentos de vergonha e decepção em relação ao seu trabalho no filme ‘Madame Web’. Em uma entrevista com a ‘Bustle’, Johnson expressou que a recepção crítica e comercial do filme não a surpreendeu, afirmando: “infelizmente, não me surpreende que isso tenha acontecido dessa forma”.

A atriz compartilhou suas reflexões sobre sua experiência no projeto, admitindo que foi algo completamente novo para ela e que provavelmente não se envolverá em algo semelhante no futuro. Ela também apontou que o filme final não refletia exatamente o que ela havia concordado inicialmente.

Dakota Johnson dá mais detalhes sobre o desastre

Apesar das dificuldades, Johnson descreveu a experiência como um aprendizado real na indústria do cinema. ‘Madame Web’ estreou com uma arrecadação decepcionante de US$ 26,2 milhões durante o fim de semana prolongado de seis dias, tornando-se um dos piores lançamentos para um filme baseado em um personagem da Marvel Comics.

Além disso, o filme foi recebido com críticas esmagadoramente negativas, obtendo apenas uma classificação de 13% dos críticos no ‘Rotten Tomatoes’ e uma insatisfatória classificação de 55% do público. Na entrevista, Johnson também compartilhou sua opinião sobre o estado atual da indústria cinematográfica, criticando a tendência de tomar decisões baseadas em números e algoritmos em vez de confiar na arte e na criatividade.

Destacou a importância de permitir que os cineastas e suas equipes artísticas guiem o processo criativo, em vez de permitir que os comitês ditem o rumo de um filme. A atitude de Johnson em relação à promoção do filme também tem sido objeto de atenção, com algumas pessoas percebendo sua aparente falta de entusiasmo como uma falta de interesse no projeto.

A “sinceridade” pode se tornar um problema

Johnson admitiu que às vezes é difícil para ela manter a compostura durante os tours de imprensa, especialmente quando não tem voz no projeto em questão. Em última análise, Johnson reconheceu que parte de sua abordagem com a imprensa às vezes envolve exagerar ou até mesmo mentir por diversão.

Além disso, ele enfatizou que a verdade é importante, especialmente quando se trata de seu trabalho e dedicação à atuação. A revelação de Johnson sobre sua experiência com ‘Madame Web’ oferece um olhar franco e sincero sobre os desafios enfrentados pelos atores na indústria do entretenimento.