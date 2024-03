Cantora de K-Pop pede desculpas a seus fãs por ter um namorado

Os fãs ao redor do mundo às vezes beiram a loucura total. Eles têm tanta admiração por seus ídolos que só os querem para si mesmos. Isso está acontecendo com a artista de K-pop sul-coreana Karina, membro do grupo musical Aespa.

Num caminhão, os fãs da artista chegaram à agência musical que a representa para manifestar sua indignação por ela ter um namorado e a acusaram de "traição".

A notícia do relacionamento deles veio à tona na semana passada, apesar de ser muito recente, pois se conheceram durante a semana de moda de Paris.

A cantora está vivendo um romance com o ator sul-coreano Lee Jae-wook e por isso, um dos cartazes do caminhão dizia: “o amor que seus fãs te dão não é suficiente?”.

“Por que decidiu trair os fãs? Por favor, peça desculpas diretamente. Caso contrário, você verá uma diminuição nas vendas de álbuns e assentos vazios nos shows,” dizia outra mensagem.