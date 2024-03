BBB 24: Yasmin está na mira de Beatriz e Davi; dupla segue na prova do líder (Reprodução/Globo)

Yasmin Brunet que se cuide, pois ela está na mira de Beatriz e Davi, que seguem na prova do líder do BBB 24, que dura mais de onze horas.

A dupla revelou, durante uma conversa no pedestal, que está na hora da modelo enfrentar o público e ir para berlinda do Big Brother Brasil: “Bia, deixa eu ser líder. Vou botar um direto no paredão”, disse o motorista de aplicativo, que ouviu um “eu também”, da vendedora.

Logo em seguida, Davi pergunta se Leidy está na mira de Bia, mas ela diz que ainda não: “Não, por enquanto. Vou na Yasmin, na Giovanna. Já vou dar a munhequeira pra ela falar: ‘aqui, ‘tó’ filha, a pulseirinha da quinta série para você guardar de lembrança”.

A vendedora também chamou Yasmin e Giovanna de planta, antes de Davi confessar que vai colocar a modelo direto no paredão: “Eu coloco a Yasmin direto, sem direito a voltar”, reforçou Davi.

Para o motorista de aplicativo, a fofoca dentro da casa do BBB 24 deve rolar durante todo o dia: “Acho que a Leidy e a Yasmin já devem estar fofocando, lá: ‘Já estamos no paredão”, afirmou ele, que lembrou que Lucas já tá na próxima eliminação do Big Brother Brasil.

Com mais de onze horas de prova, Davi e Beatriz seguem resistindo na prova do líder, que pode chegar ao fim momentos antes do BBB 24 ao vivo, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (08).

Quem já saiu da prova do líder?

Até agora, onze participantes deixaram a prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (07). Lucas Henrique foi o primeiro e acabou indo direto no paredão. Já MC Bin Laden, que saiu em seguida, está fora da prova do anjo, que ocorre neste sábado (09).

BBB 24: Matteus fora da prova do líder de resistência; dois seguem na disputa (Reprodução/Globo)

A modelo Yasmin Brunet também não suportou e acabou sendo penalizada ao deixar a prova. Nesta semana, ela não pode ser imunizada por nenhum brother ou sister do BBB 24. Já Alane foi direto para a Xepa.

Nem todos os participantes que deixaram a prova do líder foram penalizados: Leidy Elin, Raquele, Fernanda, Pitel, Giovanna, Isabelle e Matteus apenas deixaram a competição e seguem normalmente no jogo.

