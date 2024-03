BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência e testa limite dos participantes

BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência no reality show (Reprodução/TV Globo)

A disputa pelo prêmio milionário no Big Brother Brasil tem ganhado cada vez mais forma ao longo do reality show, resultando em muitas emoções afloradas nos brothers. Na Prova do Líder desta quinta-feira (7), a atividade foi apresentada como Prova de Resistência, testando os limites dos participantes. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, o vencedor da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show.

Como funciona: os brothers precisam permanecer sob a base de um cachorro quente gigante preso a um carrossel, tendo de superar os obstáculos ao longo do logo. O que ficar por mais tempo, vence.

Tadeu: "Os 4 primeiros jogadores que deixarem a Prova vão sofrer consequências" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/hzQTBBQHpb — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2024

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Como resultado da disputa, levará o título de Líder da semana o último a cumprir as regras, permanecendo até o final. A cada semana o jogo tem ficado cada vez mais decisivo, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

Depois de um início de semana tenso e decisivo no BBB, Michel acabou sendo o décimo primeiro a deixar a casa com 70,33% dos votos em um paredão triplo com Alane e Davi.

Apesar de todas as torcidas terem feito mutirões para a saída do queridinho do público, o Davi, ainda assim o brother recebeu pouca quantidade de votos no paredão e continua na casa.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Alane: 0,94%

Davi: 28,73%

Michel: 70,33%

