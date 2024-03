BBB 24: Não foi apenas Fernanda, outras sister levaram a casa pro Tá Com Nada

Não foi apenas Fernanda que colocou a casa do BBB 24 no Tá Com Nada. Segundo Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira (07), todos são responsáveis pela punição, já que o vacilômetro chegou no seu limite.

Foram mais de 300 vacilos, até agora, nesta temporada. Alane é a principal responsável, somando 39 vacilos até o momento. A modelo Yasmin Brunet aparece em segundo lugar, com 33 vacilos, fazendo ela levar uma punição gravíssima recentemente por não conseguir fazer o Raio X, levando 10 pontos de uma só vez.

BBB 24: Alerta do Tá Com Nada foi acionado durante a festa (Reprodução/Globoplay)

Já Beatriz e Fernanda aparecem empatadas no terceiro lugar. As duas estão tiveram 30 vacilos, cada uma, no BBB 24. Seguidas de Matteus e Giovanna, que aparecem no fim da lista, com apenas 7 pontos no vacilômetro.

Como Fernanda levou a culpa?

Durante a festa, Fernanda entrou na casa com bebida e acabou levando toda a casa para o Tá Com Nada, novidade que estreou no BBB 24 e ainda gera muitas dúvidas nos participantes e também no público, que usou a web para reagir ao momento.

Nos comentários do vídeo que mostra o momento em que a produção do Big Brother Brasil mostra a notificação, um fã do reality show disse que “agora, Yasmin surta, porém ela mesma tava afim desse momento com a amiguinha”.

BBB 24: Fernanda foi responsável pelo Tá Com Nada, mas web questiona 'se fosse o Davi?' (Reprodução/Globoplay)

Uma outra pessoa disse que Fernanda foi para sala com bebida e causou o Tá Com Nada de propósito e chamou a sister de “desnecessária”.

Outro comentário que chamou a atenção da web, depois que Fernanda levou a casa para o Tá Com Nada, foi um perfil do Instagram que comentou que “a lei do retorno é implacável” e lembrou que “Yasmin quis tanto ficar no Tá Com Nada que foi pra lá sem mover um dedo”.

