BBB 24: Matteus fora da prova do líder de resistência; dois seguem na disputa

Depois de Isabelle abandonar a prova do líder do BBB 24, Matteus também não resistiu e deixou a competição, com um pouco mais de nove horas de disputa. O brother foi o 11º participante a deixar a prova do líder de resistência do Big Brother Brasil.

Quem segue na prova do líder?

Com a saída de Matteus, depois de nove horas de competição, agora, restam apenas doi participantes na prova do líder do Big Brother Brasil.

Beatriz e Davi concorrem ao posto mais desejado do BBB 24, que garante imunidade por mais uma semana e também pode mandar um adversário ou adversária direto para o próximo paredão, que será formado no domingo (10). Quem será que deve se tornar o próximo líder da temporada?

Quem já saiu da prova do líder?

Até agora, onze participantes deixaram a prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (07). Lucas Henrique foi o primeiro e acabou indo direto no paredão. Já MC Bin Laden, que saiu em seguida, está fora da prova do anjo, que ocorre neste sábado (09).

BBB 24: Isabelle não resistiu; sister foi a 10ª participante a deixar a prova do líder (Reprodução/Globoplay)

A modelo Yasmin Brunet também não suportou e acabou sendo penalizada ao deixar a prova. Nesta semana, ela não pode ser imunizada por nenhum brother ou sister do BBB 24. Já Alane foi direto para a Xepa.

Nem todos os participantes que deixaram a prova do líder foram penalizados: Leidy Elin, Raquele, Fernanda, Pitel, Giovanna, Isabelle e Matteus apenas deixaram a competição e seguem normalmente no jogo.

