BBB 24: Giovanna foi a 9ª participante a deixar a prova do líder; veja quem segue

BBB 24: Giovanna foi a 9ª participante a deixar a prova do líder; confira quem segue (Reprodução/Globo)

Giovanna abandonou a prova do líder de resistência do BBB 24. A sister resistiu por mais de 7 horas, mas acabou perdendo a força na luta pela coroa mais desejada do reality show, tornando-se a 9ª participante a deixar a disputa.

Na manhã desta sexta-feira (08), a sister voltou para a casa e chorou muito, lamentando que não conseguiu resistir mais um pouco.

Ao sair da prova do BBB 24, a nutricionista bebeu água e recebeu uma manta. No jardim, Giovanna sentou ao sol e tirou os tênis molhados e, ainda, aproveitou para fazer uma alongamento.

BBB 24: Após 7 horas, Isabelle chora durante prova do líder de resistência (Reprodução/Globo)

Quem segue na prova do líder?

Com a saída de Giovanna, depois de sete horas de competição, quatro participantes seguem na disputa pela liderança no Big Brother Brasil.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Após 7 horas, Isabelle chora durante prova do líder de resistência

Até o momento, Davi, que já usou uma ‘arma secreta’ para vencer, Beatriz, Isabelle e Matteus seguem firmes e fortes na disputa pelo posto mais desejado do reality show.

Quem já saiu da prova do líder?

Até agora, oito participantes deixaram a prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (07). Lucas Henrique foi o primeiro e acabou indo direto no paredão. Já MC Bin Laden, que saiu em seguida, está fora da prova do anjo, que ocorre neste sábado (09).

BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência no reality show (Reprodução/TV Globo)

A modelo Yasmin Brunet também não suportou e acabou sendo penalizada ao deixar a prova. Nesta semana, ela não pode ser imunizada por nenhum brother ou sister do BBB 24. Já Alane foi direto para a Xepa.

Nem todos os participantes que deixaram a prova do líder foram penalizados: Leidy Elin, Raquele, Fernanda, Pitel e Giovanna apenas deixaram a competição e seguem normalmente no jogo.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer