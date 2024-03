BBB 24: Davi usa ‘arma secreta’ para ganhar liderança; confira quem segue

Com quase cinco horas de prova de resistência, Davi usou uma “arma secreta” para tentar ganhar a liderança do BBB 24.

Acontece que depois de tantas horas, e alguns eliminados, o motorista de aplicativo usou a lábia para tentar convencer Beatriz, Giovanna, Isabelle e Matteus, que seguem na disputa, a deixarem o local.

Num determinado momento da nova prova de resistência do BBB 24, o baiano resolveu brincar com os brothers e fez uma promessa caso seja o novo líder do reality show da Globo.

BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência no reality show (Reprodução/TV Globo)

“Alegrete, pode ir, pô. Se eu for líder não te coloco no Paredão, não”, declarou Davi para Matteus, que deu risada. Em seguida, ele tentou convencer Isabelle, que falou que ele também estava livre para sair.

Beatriz também não escapou da conversa de Davi: “Ei, Bia, pode ir, pode ir. Vou colocar você no Paredão, não”, repetiu o baiano.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência e testa limite dos participantes

No entanto, até agora, nenhum dos participantes deixou a prova de resistência do Big Brother Brasil 2024, que segue durante a manhã desta sexta-feira (08).

Quem já saiu da prova do líder?

Até agora, oito participantes deixaram a prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (07). Lucas Henrique foi o primeiro e acabou indo direto no paredão. Já MC Bin Laden, que saiu em seguida, está fora da prova do anjo, que ocorre neste sábado (09).

A modelo Yasmin Brunet também não suportou e acabou sendo penalizada ao deixar a prova. Nesta semana, ela não pode ser imunizada por nenhum brother ou sister do BBB 24. Já Alane foi direto para a Xepa.

Nem todos os participantes que deixaram a prova do líder foram penalizados: Leidy Elin, Raquele, Fernanda e Pitel apenas deixaram a competição e seguem normalmente no jogo.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer