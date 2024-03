BBB 24: Após 7 horas, Isabelle chora durante prova do líder de resistência (Reprodução/Globo)

Isabelle pode não chegar ao final da prova de resistência, que garante o próximo líder do BBB 24. Após sete horas de competição, a manauara começou a chorar, mas ninguém sabe o verdadeiro motivo.

Até agora, cinco brothers seguem na prova do líder do Big Brother Brasil 2024, que começou na noite desta quinta-feira (07): Beatriz, Davi, Giovanna, Isabelle e Matteus.

Nas redes sociais do BBB, os fãs mandam boas energias para a manauara ser a próxima líder do reality show. Frases como “Isa, esse líder é teu” são escritas pelo público que acompanha a prova atentamente.

BBB 24: Davi usa ‘arma secreta’ para ganhar liderança; confira quem segue (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Davi usa ‘arma secreta’ para ganhar liderança; confira quem segue

Na web, um fã chegou a dizer que Davi estava segurando a mão da Isabelle para ela não cair do pedestal: “Tem uns 5 minutos isso a câmera não para de filmar são 04:16 horas”.

Quem já saiu da prova do líder de resistência?

Até agora, oito participantes deixaram a prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (07). Lucas Henrique foi o primeiro e acabou indo direto no paredão. Já MC Bin Laden, que saiu em seguida, está fora da prova do anjo, que ocorre neste sábado (09).

BBB 24: Prova do Líder incorpora atividade com resistência no reality show (Reprodução/TV Globo)

A modelo Yasmin Brunet também não suportou e acabou sendo penalizada ao deixar a prova. Nesta semana, ela não pode ser imunizada por nenhum brother ou sister do BBB 24. Já Alane foi direto para a Xepa.

Nem todos os participantes que deixaram a prova do líder foram penalizados: Leidy Elin, Raquele, Fernanda e Pitel apenas deixaram a competição e seguem normalmente no jogo.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer