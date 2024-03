Ator de ‘X-Men’ revela como quebrou o joelho durante a gravação de uma orgia

Conhecido por seus papéis em grandes produções cinematográficas como “Fragmentado” e “X-Men”, o ator escocês James McAvoy abriu o jogo sobre como acabou se acidentando no set de filmagens de seu novo trabalho.

Segundo publicado pela revista Monet, o ator sofreu um acidente ao gravar uma cena improvisada de orgia que será parte do filme “Turn Up The Sun!”. Conforme a publicação, James gravava a cena seminu quando decidiu improvisar e segurar a parceira, a atriz espanhola Almudena Amor, de cabeça para baixo.

No entanto, o momento agitado na gravação somado aos corpos suados propiciou o acidente, que terminou com James lesionando seu joelho. Apesar de passar sem lesões por trabalhos e filmagens de ação, ele agora se diverte com a situação inusitada e compartilha sua experiência.

“Orgia improvisada”

Conforme relato de James McAvoy em entrevista ao Podcast Restless Natives, tudo aconteceu no penúltimo dia das filmagens, quando uma cena contendo 9 atores envolvidos em uma orgia foi filmada.

“O penúltimo dia de filmagem terminou com cerca de nove de nós fazendo uma cena de orgia. Uma cena de orgia improvisada. Foi um lance hardcore, todo mundo estava drogado, todos bebemos muito uísque e houve muitos beijos, apalpadas e gente tirando a roupa”, conta o ator.

“Tem uma atriz espanhola incrível chamada Almudena Amor e tivemos que nos pegar. Tínhamos que ser engraçados com isso”.

O ator revela que em determinado momento estava segurando a companheira de cena de cabeça para baixo enquanto faziam “uma coisa estranha”, quando foi agarrado pela nunca e levou uma mordida no pescoço. Surpreso, ele acabou perdendo o equilíbrio e levando um grande tombo.

“Bati com força o joelho no chão. Acho que foi a única vez que me machuquei fazendo um filme”, explica o ator.

