As sobrinhas gêmeas de Lady Di que brilham no mundo da moda e herdaram a elegância de Diana

Lady Di sempre se destacou como um ícone da moda, graças à sua beleza, carisma e elegância. E atualmente, duas sobrinhas dela mantêm seu legado, herdando os atributos de sua tia.

Trata-se de Lady Amelia e Eliza Spencer, que deixaram sua vida discreta na África do Sul para se destacar no mundo da moda.

As gêmeas começaram a se destacar em Londres, mas em 2022 se destacaram na New York Fashion Week, chamando a atenção de todos durante sua aparição no desfile de Michael Kors no meio da semana.

Assim parecem as sobrinhas de Lady Di

As fotografias das gêmeas se tornaram virais nas redes sociais naquela ocasião, onde se destacaram com toda a sua beleza e elegância.

"Que honra ter conhecido Michael Kors e ter assistido a um desfile tão incrível", afirmou Amelia nas redes sociais naquela ocasião.

É importante mencionar que Amelia e Eliza, assim como sua irmã Kitty Spencer, são filhas do Conde Earl, que é irmão de Lady Di.

As gêmeas tinham apenas 5 anos quando sua tia faleceu em 1997, então têm poucas lembranças dela.

Atualmente, eles apareceram este ano na Fashion Week de Madrid, enquanto continuam a fortalecer-se no mundo da moda.