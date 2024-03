As projeções do Filmaffinity para os favoritos a ganhar o Oscar

A grande noite do cinema está chegando. Neste domingo, 10 de março, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregará o Oscar, reconhecendo os melhores trabalhos nesta indústria, aumentando a expectativa à medida que os dias passam para a noite de gala mais importante deste mundo das artes.

Como já é costume todos os anos, o Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia, reunirá as grandes estrelas, que mais uma vez se encontrarão diante de milhões de espectadores em todo o planeta.

Os favoritos já estão liderando e um deles é o filme ‘Oppenheimer’, que lidera com 13 indicações, seguido por ‘Poor Things’ com 12, e ‘Killers of the Flower Moon’, indicado em dez categorias.

Possíveis vencedores do Oscar

Cillian Murphy e Emma Stone estão concorrendo Divulgação (Universal Studios / Film4 Productions)

São muitas as indicações para o Oscar e vários os favoritos, mas, realmente, quais e quem poderia ganhar? A resposta a essa pergunta está na base de dados Filmaffinity, que costuma acertar em uma grande porcentagem em seus prognósticos. ‘Tikitakas’ apresentou as previsões deste registro, que se destaca como um dos mais precisos.

Veja abaixo quais são as projeções do Filmaffinity sobre quem e quais filmes irão ganhar nas principais categorias:

Melhor filme

-’Ficção Americana’ - 6.7 pontos

-’Anatomia de uma queda’ - 7.4 pontos

-’Barbie’ - 5.9 pontos

- ‘Os Remanescentes’ - 7.4 pontos

-’Assassinos da Lua das Flores’ - 7.1 pontos

-’Maestro’ - 5.8 pontos

-’Oppenheimer’ - 7.5 pontos

-’Vidas Passadas’ - 7.4 pontos

-’Pobres Criaturas’ - 7.6 pontos (VENCEDOR)

-’A Zona de Interesse’ - 6.8 pontos

Melhor diretor

- Justine Triet (’Anatomia de uma Queda’)

-Martin Scorsese (’Os Assassinos da Lua das Flores’)

- Christopher Nolan (’Oppenheimer’) VENCEDOR

-Yorgos Lanthimos (’Pobres Criaturas’)

-Jonathan Glazer (’Zona de Interesse’)

Melhor atriz

-Annette Bening (’Nyad’)

-Lily Gladstone (’Assassinos da Lua das Flores’) - VENCEDORA

-Sandra Hüller (’Anatomia de uma Queda’)

-Carey Mulligan (’Maestro’)

- Emma Stone (’Pobres Criaturas’)

Melhor ator

- Bradley Cooper (’Maestro’)

-Colman Domingo (’Rustin’)

-Paul Giamatti (’Os Remanescentes’)

-Cillian Murphy (’Oppenheimer’) - VENCEDOR

-Jeffrey Wright (’Ficção Americana’)

Melhor ator coadjuvante

-Sterling K.Brown (’Ficção Americana’)

-Robert De Niro (’Assassinos da Lua das Flores’)

-Robert Downey Jr. (’Oppenheimer’) - VENCEDOR

-Ryan Gosling (’Barbie’)

-Mark Ruffalo (’Pobres Criaturas’)

Melhor atriz coadjuvante

- Emily Blunt (’Oppenheimer’)

-Danielle Brooks (’A Cor Púrpura’)

-America Ferrera (’Barbie’)

-Jodie Foster (’Nyad’)

-Da’vine Joy Randolph (’Os Remanescentes’) VENCEDORA

Melhor filme internacional

-’Capitão’ (Itália)

- ‘Dias Perfeitos’ (Japão)

- ‘Sociedade da Neve’ (Espanha)

-’A Sala dos Professores’ (Alemanha)

-’A Zona de Interesse’ (Reino Unido) VENCEDORA

Melhor roteiro original

-’Anatomia de uma queda - VENCEDOR

-’Os Remanescentes’

-’Maestro’

-’Maio Dezembro’

-’Vidas Passadas’