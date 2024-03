As melhores séries espanholas que você pode assistir na Amazon e Netflix

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Netflix, Amazon Prime)

Nos últimos anos, as séries espanholas conquistaram um lugar de destaque no mundo do entretenimento, cativando audiências de todo o mundo através das plataformas de streaming. O sucesso por trás delas está na diversidade de gêneros e temas que oferecem, desde dramas históricos até thrillers psicológicos, passando por comédias românticas e séries de suspense.

Além disso, as produções espanholas têm se destacado pela excelente qualidade cinematográfica e elencos de primeira que triunfam internacionalmente.

Atualmente, você pode encontrar os melhores títulos na Netflix e Amazon Prime e aqui estão nossas recomendações para que você aproveite bem seu tempo.

As melhores séries espanholas no Amazon Prime

‘Rainha Vermelha’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Amazon Prime)

Esta é uma das séries espanholas mais aclamadas atualmente na plataforma. É baseada no bem-sucedido romance homônimo escrito por Juan Gómez-Jurado e a história gira em torno de Antonia Scott, uma mulher com um talento especial para resolver casos e um passado misterioso que a torna uma figura enigmática e temida. Ao lado de Jon Gutiérrez, um ex-presidiário que se torna seu parceiro, Antonia se vê envolvida em uma série de intrigas e conspirações enquanto tenta resolver casos de alto risco. A série é uma combinação de thriller, suspense e ação, explorando temas como crime, corrupção e luta pela justiça em um contexto emocionante e cheio de reviravoltas inesperadas.

‘Um assunto privado’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Amazon Prime)

Uma série que cativou o público com sua mistura de ação, intriga e a presença carismática de Aura Garrido como protagonista. A trama segue a luta de uma mulher contra os estereótipos de sua época ao descobrir sua paixão por seguir pistas, perseguir criminosos e resolver crimes.

‘Dias melhores’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação

Se gosta de séries que abordam temas profundos da vida e deixam grandes reflexões, esta série é para você. Explore a jornada de superação de pessoas desconhecidas que se reúnem em um grupo de terapia singular para pais e mães que perderam seus parceiros. A série trata dos desafios emocionais surgidos da perda de um ente querido, destacando com otimismo como, apesar da dor, é possível recuperar a alegria, o amor e, acima de tudo, a capacidade de viver plenamente.

‘O tempo entre costuras’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Amazon Prime)

Uma das séries espanholas favoritas no Amazon Prime. É uma adaptação do romance de María Dueñas. Ambientada nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, segue a vida de Sira Quiroga, uma costureira espanhola. De Madri a Tânger, Marrocos, Sira se vê envolvida em situações extraordinárias que a levam ao mundo da espionagem e do contrabando. A série combina romance, intriga e drama histórico, oferecendo uma experiência emocionante e envolvente.

Estas são as melhores séries espanholas na Netflix

‘Entrevías’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Netflix)

As três temporadas desta série atualmente dominam a lista de popularidade da Netflix por sua trama cheia de intriga, drama e ação. Conta a história de Tirso Abantos, um ex-soldado que, após anos de serviço, agora trabalha em uma oficina de bricolagem. No entanto, quando descobre que sua neta Irene se meteu em problemas relacionados a traficantes de drogas, ele embarca em uma missão que o testará em todos os sentidos.

‘Valeria’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Netflix)

Esta série segue a vida de Valeria, uma mulher que enfrenta uma crise criativa enquanto lida com problemas financeiros e conjugais. Suas amigas, Carmen, Lola e Nerea, são seu maior apoio emocional. Ao longo da trama, são exploradas as histórias de amor dessas mulheres e os desafios que enfrentam em suas vidas.

‘Alto mar’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Netflix)

Uma ambiciosa produção da Netflix que se passa em um luxuoso transatlântico que viaja da Europa para a América em meados do século XX. A trama segue duas irmãs, Eva e Carolina, que buscam um novo começo a bordo do navio, mas se veem envolvidas em misteriosos acontecimentos. Conforme descobrem segredos sombrios entre os passageiros e a tripulação, incluindo traições e assassinatos, as irmãs são forçadas a desvendar os mistérios do navio para salvar suas vidas e as dos outros. A série oferece uma combinação de suspense, mistério, romance e drama que mantém o espectador em suspense.

‘O tempo que te dou’

As melhores séries espanholas no streaming Divulgação (Netflix)

Um drama romântico criado por Inés Pintor, Pablo Santidrián e Pablo Fernández e estrelado por Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes e David Castillo, além de grande elenco.

"Lina e Nico terminam depois de muitos anos juntos. Ela, que quer seguir em frente com sua vida, se esforça para recomeçar e pensar um pouco menos nele a cada dia. Veja tudo o que quiser. Indicada a três prêmios Feroz, incluindo melhor série dramática e melhor atriz principal (Nadia de Santiago)", diz a sinopse oficial da Netflix.

A série explora os relacionamentos e suas diferentes facetas, levando o espectador a mergulhar na ruptura e depois levando-o em uma viagem ao momento do encontro que iniciou tudo.