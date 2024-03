Anahí mostrou como se preparava para subir ao palco durante sua turnê com o RBD

Os membros do famoso grupo RBD emocionaram seus fãs ao retornarem aos palcos com uma turnê que começou em dezembro de 2023. Os cantores compartilharam com seu público após vários anos de pausa, mas ao retornarem, mostraram que ainda possuem o talento que os fez conquistar seus fãs, e é precisamente para eles que Anahí decidiu presentear um momento íntimo de como se prepara antes de subir ao palco.

A artista compartilhou em suas redes sociais uma publicação em que mostra como se preparava antes de subir ao palco. Em um vídeo, ela é vista cantando e dançando na frente de um espelho para avaliar seus movimentos. Enquanto cantava 'Me hipnotizas', ela se movimentava ensaiando sua performance, também mostrou como se arrumava antes de se apresentar.

‘Quando estava em turnê', escreveu Anahí, de 40 anos, ao lado do vídeo no Instagram. A gravação, divulgada nesta segunda-feira, tem mais de 133 mil visualizações e mais de 8.300 comentários.

“Precisamos da sua carreira a solo”, “contando os minutos para voltarem ao palco”, “querida, queremos continuar a turnê”, “nasceu para isso, para os palcos, para brilhar, se vê a sua energia, amor e a carinha de uma menina que sempre sonhou com isso! Além disso, é a maior fã do grupo”, “queremos vê-los novamente no palco”, “que bonito tem sido ver toda a sua entrega na turnê! Você nos deu TUDO E MAIS! Senti como se os anos não tivessem passado! Os sonhos não envelhecem e você menos!! Como faz isso?”, foram alguns dos comentários.

Anahí impressiona com seu corpo fitness

Um dos aspectos que mais chamou a atenção do público sobre Anahí foi o tom do seu corpo com abdominais muito bem definidos, que demonstram um treinamento rigoroso.

Apesar de ter 40 anos e ser mãe de dois filhos, a cantora mantém-se magra, com um abdômen invejável. Há quem diga que ela está melhor do que há 20 anos, quando começou com a novela 'Rebelde'.

Mas muitos perguntam qual é o segredo de Anahí para sua figura espetacular? A cantora tem mostrado em suas redes sociais que come de forma saudável e pratica exercícios.