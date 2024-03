Akira Toriyama: como muitas meninas dos anos 90 aprenderam a ser fortes com ‘Dragon Ball’

Akira Toriyama faleceu aos 68 anos em 1º de março, mas sua morte só foi anunciada em 7 de março. Muitas meninas e meninos que cresceram com ele na América Latina estão chorando por sua partida, pois ele fez parte vital de sua infância e ainda de sua vida adulta. E ‘Dragon Ball’, sua obra mais conhecida, fez parte da história de muitas meninas e mulheres que amam sua obra de coração.

Porque além de ser um ‘shonen’ (obra para crianças), a obra de Toriyama na América Latina muitas meninas na década de 90 também se sentiram atraídas pelas transformações e batalhas épicas, pela candura e força de Goku, pelo coração de galinha do orgulhoso príncipe Vegeta (ou de Piccolo) e pelas tramas que paralisaram países inteiros. E também porque seus personagens femininos não ficavam atrás de seus colegas na trama.

Assim, Toriyama criou uma obra fascinante, que ensinou às meninas fãs de ‘Dragon Ball’ a serem fortes e, ao mesmo tempo, quebrar estereótipos de gênero.

Por que as meninas dos anos 90 também amam tanto o ‘Dragon Ball’

As personagens femininas estão em todos os espectros

Bulma é a Tony Stark de seu universo. Além de ser bonita e milionária, ela é extremamente inteligente, e também é vaidosa e coquete, o que a torna complexa. Além disso, ela nunca se casa com Vegeta, reafirmando seu caráter independente.

Milk, por sua vez, é caseira, mas também lutadora. E para aguentar alguém como Goku, é preciso ser uma santa. Launch, por sua vez, com sua dupla personalidade, inspirava medo e ternura, e Videl, sendo a versão mais ‘moderna’ de todas, é uma herdeira, mas longe de seus privilégios, combate o crime e quer ser mais forte. Nenhuma delas temia nada, o que as tornava fascinantes.

O número 18 mostrou o impensável: uma mulher podia derrotar um homem

Na saga dos Androides, vemos pela primeira vez Vegeta, tão arrogante e orgulhoso, sendo derrotado por uma mulher (até ele se horroriza por ter sido vencido, destruindo todo seu machismo): a Androide 18, que o supera em força e chega a ser a do grupo dos Guerreiros Z que pode igualá-los - embora seja totalmente injusta a vantagem que Goku e companhia têm por serem saiyajins - em força.

Na verdade, ela tem suas prioridades claras: ganha o torneio pelo dinheiro. Ela compete pelo bem-estar de sua família. E seu marido não tem medo de seu poder: Kuririn está orgulhoso de quão forte ela é, algo que até em 'Dragon Ball GT' é mostrado quando ele é morto por seu próprio cunhado e ela grita para sua filha fugir. No final, entre ela e Goku, eles matam aquela versão horrível do 17.

Os mesmos personagens masculinos reconhecem que amam as mulheres fortes

Em Dragon Ball Super, Toriyama homenageia as mulheres que não se intimidam com nada através das palavras de seus próprios personagens. Quando Bulma bate em Jaco, por exemplo, em um acesso de raiva, causando medo em Goku e em seu próprio marido, ele admite que gosta assim: "Os saiyajins são parceiros de mulheres fortes".

Goku admite isso ao ver o caráter de sua esposa refletido ali também. E na verdade, ao revisar todos os casais dos homens saiyajins, nenhum deles é uma flor delicada submissa.

O fato de existirem mulheres que também são super saiyajins muda tudo

Uma pergunta que muitos tiveram por anos foi se as mulheres saiyajins poderiam ter o mesmo nível de luta que seus pares masculinos.

E sim: em 'Dragon Ball Super', Caulifla e Kale, do Universo 6, mostram um nível de luta que rivaliza com a saga de suas contrapartes do Universo 7, demonstrando que o poder está disponível para todos, independentemente do gênero. É emocionante vê-las se transformarem em super saiyajins.

Os personagens masculinos são amados pelos fãs de Dragon Ball porque são únicos

Além disso, além dos personagens femininos, os personagens masculinos, além de seu óbvio apelo (Trunks foi o primeiro crush de muitos), tinham valores e qualidades que fazem com que muitas pessoas os amem.

Que Piccolo cuide praticamente todos os filhos da família de Goku sem querer, que Vegeta seja orgulhoso, mas o melhor homem de família da saga, que Gohan seja cauteloso com seu poder até mostrar seu potencial, que Trunks do futuro continue lutando em meio à sua desesperação e que Goku, entre outros, continue sendo estúpido, mas adorável, sendo o herói necessário nos piores momentos, também cativam muitas mulheres que cresceram e assistem à saga pela primeira vez.

Quebrou barreiras de gênero: as meninas também podiam lutar e assistir séries "para crianças"

Para escândalo de muitas mães da época e de muitas freiras que deram palestras vergonhosas sobre o "satanismo" da série, muitas meninas e adolescentes defenderam seus gostos pela série.

Isto, porque mostrava brigas e feridas sem filtro. Porque suas batalhas eram fascinantes e envolventes, independentemente do gênero, para que alguém torcesse pelo herói. E inspirou muitas meninas e mulheres, no final das contas, a serem geeks e gamers em um mundo masculino, contra todos os preconceitos.