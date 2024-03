A incômoda pergunta que a rainha Letizia fez a uma cantora sobre seu vestido

Recepção no Palácio Residencial - Realeza da Espanha visita Angola Rainha Letizia (Foto by Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

A rainha Letizia e o Rei Felipe VI protagonizaram um momento memorável em setembro de 2023, quando presidiram a primeira edição dos Prêmios La Vanguardia e posaram ao lado de cantores como Bad Gyal, consolidada como a Rainha do Trap do momento e que chamou a atenção com seu traje revelador.

A intérprete não hesitou em interagir com os reis e quebrar o protocolo ao cumprimentar primeiro Letizia e depois o Rei para receber o Prêmio Talento Jovem Internacional "por seu espírito transgressor, sua personalidade carismática e por ter se tornado um dos ícones femininos da música dancehall e trap latino".

Meses depois, Alba Farelo, como é seu nome real, falou sobre como foi a conversa com os monarcas, especialmente com a rainha, que ela garante ter sido muito amigável e abordaram temas de moda e música. No entanto, ela também revelou uma das perguntas desconfortáveis.

Esta foi a pergunta desconfortável que a Rainha Letizia fez a Bad Gyal

“Saudei primeiro a ela porque tinha passado muito tempo conversando com ela... Entendi-me com ela, tive uma conversa mais natural, pessoal. Conectei-me com ela e acabei saudando-a primeiro. Havia uma energia como se já nos conhecêssemos um pouco”, afirmou durante uma entrevista no canal do YouTube de Chente Ydrach.”

Semanas depois, Gyal foi convidada para o programa espanhol 'La Resistencia', onde confessou ao apresentador David Broncano a curiosa pergunta que a Rainha Letizia lhe fez naquela noite.

"A Rainha me perguntou sobre meu vestido. Não sei se era para usá-lo, não acho... Ela me perguntou o que eu estava usando por baixo", brincou, deixando muitos surpresos ao considerar que era uma pergunta um pouco atrevida da parte dela.

No entanto, há quem afirme que é uma preocupação que mais de uma pessoa teria tido devido ao visual sensual e revelador com o qual a intérprete apareceu naquela noite. Era um vestido curto e quase semidespido formado por peças metalizadas e aberturas que deixavam pouco para a imaginação.

Mesmo naquela época, a famosa foi duramente criticada por aparecer com um visual tão revelador, apesar de posar ao lado dos reis de seu país, dos quais afirmaram que se sentiram desconfortáveis ao posar ao lado dela. Letizia, pelo contrário, chegou com um vestido preto midi com bordado de flores douradas em lurex.