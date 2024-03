34 milhões de pessoas votaram para escolher o melhor anime de 2023

Crunchyroll organizou em Tóquio os prêmios de sua plataforma para escolher o melhor do anime em 2023. A plataforma de conteúdo de séries animadas do Japão recebeu cerca de 34 milhões de votos de seguidores que escolheram o que foi melhor em aventuras durante o ano passado.

É surpreendente que séries como Demon Slayer, Naruto ou One Piece não tenham liderado as bilheterias entre os fãs de anime. Jujutsu Kaisen, série criada por Gege Akutami, cativou milhões de fãs com seu final brutal, que desde já recomendamos assistir, pois não é desperdício de tempo.

Os Crunchyroll Anime Awards 2024 realizaram uma cerimônia ao vivo com apresentadores famosos e emocionantes performances musicais; tudo para celebrar os criadores, músicos e intérpretes que impulsionam o amor mundial pelo anime.

Na gala estavam presentes artistas de renome como Megan Thee Stallion, vencedora de três GRAMMYs, a cantora japonesa LiSA, a premiada atriz Iman Vellani (MS. MARVEL e THE MARVELS), a dupla vencedora do Oscar Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse), o diretor Joaquim Dos Santos (Spider-Man: Across the Spider-verse), a superestrela do esporte DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys da NFL) e a lenda da luta livre Mercedes Varnado (ex-campeã mundial da WWE), conforme relatado pela Crunchyroll em um comunicado.

Estes prêmios estão gradualmente se tornando o principal programa anual de premiação que presta homenagem aos criadores e intérpretes que impulsionam a contínua ascensão do anime para o domínio da cultura pop.

JUJUTSU KAISEN Anime

Este ano, os fãs de todo o mundo emitiram o recorde de 34 milhões de votos para incentivar seus favoritos a levarem para casa as maiores honras, com alguns dos países mais engajados como Argentina, Austrália, Brasil, França, Alemanha, Reino Unido, Índia, México, Espanha e Estados Unidos.

Vamos então anunciar os vencedores deste ano, destacando Jujutsu Kaisen como a mais premiada de 2023.