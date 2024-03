Veja quando, como e onde assistir ao confronto entre o influencer Jake Paul e o ex-campeão Mike Tyson

Famosa por juntar influenciadores com nomes famosos no boxe, os amantes de lutas entre famosos terão um prato cheio pela frente: o sempre campeão Mike Tyson aceitou enfrentar o youtuber Jake Paul, em um confronto transmitido ao vivo.

Experiências anteriores, como a de Popó com o ex-BBB Bambam, mostram que não se pode esperar muito desses embates, que tem um papel mais publicitário e comercial do que qualquer outra coisa.

No caso de Popó, Bambam não aguentou 320 segundos no ringue, e não deve ser diferente na luta entre Tyson e o youtuber. Para quem não lembra, Tyson ficou famoso pela rapidez com que fez os lutadores mais experientes dos Estados Unidos beijarem a lona, em alguns casos, segundos.

O combate está programado para o dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, e será transmitido ao vivo pela Netflix, logo estará acessível para todos os assinantes. Ainda não se sabe se a plataforma de streaming fará uma liberação paga para quem quiser contratar apenas a ‘live’ do confronto. Mais detalhes da luta serão divulgados nos próximos meses pela plataforma de streaming e a empresa responsável pelo combate, a Most Valuable Promotions (MVP).

Popó x Belfort?

O sucesso financeiro da luta entre Popó e Bambam fez com que muitos lutadores lançassem desafios nas redes sociais, entre eles o de Vítor Belfort, ex-campeão dos pesos-pesados do UFC contra o tetracampeão Arcelino Popó.

Belfort disse que pretende dar “uma coça” no boxeador baiano se ele subir no ringue com ele, mas por enquanto Popó disse que não pretende lutar contra ele.