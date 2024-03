Renascer: Fotos revelam detalhes do casamento de Damião e Ritinha nesta quinta

Fotos revelam detalhes do casamento de Damião e Ritinha em Renascer (Fábio Rocha/Globo)

Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) trocam alianças no capítulo de Renascer, que vai ao ar nesta quinta-feira (07), e fotos revelam os detalhes da cerimônia e dos noivos, que sobem ao altar sem a presença da mãe de Ritinha.

A cerimônia será realizada por Padre Santo (Chico Diaz) na capela da fazenda e a filha de Inácia (Edvana Carvalho) diz “sim” ao matador profissional da novela e agora funcionário leal de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que faz questão de comparecer à cerimônia acompanhado de Mariana (Theresa Fonseca).

Renascer: Casamento de Damião e Ritinha conta com muitos convidados (Fábio Rocha/Globo)

Além do casal protagonista de Renascer, Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes) também são testemunhas do enlace, assim como Chico (Mac Suara), antes contrário ao casório, que se emociona com a felicidade da filha.

Até momentos antes da união, Ritinha alimentava esperanças de ter Inácia presente e receber as bênçãos da mãe, mas a fiel escudeira de José Inocêncio não aprova o casamento nem a decisão de Ritinha de se casar com um homem com ‘mortes nas costas’.

Renascer: Ritinha fica aflita e sente a falta da mãe na igreja (Fábio Rocha/Globo)

Inácia teme o sofrimento de Ritinha e o destino semelhante ao seu, que sempre viveu uma relação conturbada com Chico. A mãe de Ritinha pensa até em ir embora da fazenda, mas é convencida por Inocêncio a ficar. Ela não confia nas boas intenções de Damião e pressente o perigo desde que viu o homem pela primeira vez.

No entanto, mesmo sem estar presente, Inácia segue de longe zelando pela filha e pede proteção aos seus orixás para que não desampare Ritinha. E logo após a cerimônia, Chico se prepara para ir atrás do homem que contratou Damião para matar José Inocêncio, mas passa mal no caminho e morre.

Renascer: Damião (Xamã) e Chico (Mac Suara) juntos na igreja (Fábio Rocha/Globo)

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

