Por que o príncipe Harry é ruivo e não se parece com seu irmão William?

Os rumores, mistérios e teorias conspiratórias parecem ser o pão de cada dia na coroa britânica. Neste momento, o estado de saúde de Kate Middleton e a sua reaparição viral após uma cirurgia abdominal tornaram-se o tema mais comentado nas redes sociais e nos meios de comunicação internacionais.

Mas as conversas não se concentram apenas na princesa de Gales. Meghan Markle, Harry, Camila Parker, William e o rei Charles III são constantemente protagonistas de notícias e especulações.

E um dos temas que várias vezes nos últimos anos tem feito parte dos debates nas redes sociais é a diferença de cor de cabelo entre os dois filhos de Lady Di e o monarca.

Por que Harry é ruivo e William não?

Se alguém observar imagens de William e Harry, notará que não têm muitas semelhanças físicas. Mas o que mais se destaca é que o primeiro é loiro, enquanto o segundo é ruivo.

Isso gerou várias vezes rumores e especulações, em que até mesmo foi mencionado (sem nenhuma prova) que o irmão mais novo não seria filho de Charles.

No entanto, ‘Vanidades’ divulgou uma explicação sobre por que os irmãos têm cores de cabelo diferentes, além de expor os dados científicos disponíveis sobre o assunto.

Em 2023, em uma conversa com o programa americano ‘The Late Show with Stephen Colbert’, Harry afirmou de onde vem a cor do seu cabelo.

William e Harry (Toby Melville - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

"Definitivamente da minha mãe. O gene ruivo é forte", disse o duque de Sussex. Isso é confirmado também ao ver que três dos irmãos de Diana são ruivos: Jane Fellowes, Sarah McCorquodale e Charles Spencer.

É importante mencionar que há alguns anos acreditava-se que, para um bebê nascer ruivo, ele deveria herdar duas cópias do gene chamado MC1R, uma da mãe e outra do pai.

No entanto, um estudo da Universidade de Edimburgo derrubou essa teoria, indicando que o nascimento de um bebê ruivo é o resultado de uma complexa interação entre pelo menos oito genes.