Por que Cristiano Ronaldo esperaria dois anos para se aposentar?

Durante a semana da moda, a atual parceira de Cristiano Ronaldo revelou uma notícia exclusiva que abalou o mundo do futebol. Georgina Rodríguez falou sobre a aposentadoria do ‘Bicho’ no Rei dos Esportes.

Diante da pergunta sobre quanto tempo resta para CR7, a modelo de raízes argentinas comentou: “Cristiano, mais um ano e depois acaba. Talvez dois, não sei”. Este detalhe abriu um conjunto de hipóteses, o que leva a pensar em um duelo entre Messi e Cristiano.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo Daniele Venturelli / WireImage (Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage)

Quais são as razões?

A que ganha mais destaque é a possibilidade de ter o "Comandante" mais uma vez em uma Copa do Mundo. Lembre-se que em 2026 este evento será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Além disso, precisa se inscrever como uma figura de destaque na Arábia Saudita para que o país do Oriente Médio tenha a chance de se tornar sede da Copa do Mundo, possivelmente em 2034.

Georgina Rodríguez Getty Images / Elisabetta A. Villa (Elisabetta A. Villa/Getty Images)

Finalmente, embora não seja "louco", é a possibilidade de esperar que seu filho complete 16 anos e possam compartilhar como parceiros no campo de jogo. Vale ressaltar que no último fim de semana, Cristiano Jr. conquistou sua primeira taça vestindo a camisa do Al Nassr.

Atualmente, o Bicho tem 39 anos e jogou em vários clubes de ponta da Europa. Em relação à possibilidade de sua aposentadoria, espera-se que ele chegue aos 41 anos para encerrar sua carreira como jogador profissional, além de aumentar recordes.