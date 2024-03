“Perdeu muito peso”: novos rumores sobre a situação de Kate Middleton

Os rumores em torno da saúde de Kate Middleton continuam a preocupar o Reino Unido devido à pouca capacidade de resposta da realeza britânica, o que tem alimentado ainda mais os boatos e especulações sobre o que a princesa de Gales está passando, após alegadamente ter sido submetida a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro.

São muitas as teorias que surgiram para tentar entender a ausência de mais de dois meses da futura rainha da Inglaterra e agora um paparazzi aumentou a preocupação nas redes.

Trata-se do espanhol Diego Arrabal, que lançou um vídeo em sua conta no Youtube explicando a situação de Middleton e as supostas mentiras do Palácio de Buckingham.

A suposta perda de peso de Kate Middleton

Diego Arrabal mostrou-se intrigado pelas mentiras que têm sido lançadas pela casa real britânica em torno de Kate Middleton, o que considera inaceitável e classifica como um “ridículo em nível internacional”.

“São tantas mentiras que saíram do palácio e os meios de comunicação já estão tomando posição e dizendo ‘é bom não informarmos, é bom chegarmos a um pacto de não agressão para não desequilibrar Kate Middleton em um momento delicado’. Uma coisa é isso e outra é que estão mentindo, é que o Palácio não diz uma verdade nem por engano... é uma pena...”, disse.

Para ele, a cirurgia tem sido uma mentira e ele menciona as informações fornecidas por uma jornalista britânica que afirma que a monarca estaria enfrentando problemas com sua aparência física por parecer muito magra devido à sua incapacidade de ingerir alimentos.

Uma outra jornalista também fala com fontes muito próximas ao palácio e diz: “Kate Middleton tem se mantido longe dos holofotes desde sua cirurgia abdominal em 16 de janeiro passado para evitar preocupar os fãs com sua aparência em meio a problemas de saúde”, disse uma fonte próxima a essa jornalista. “Ela não conseguia reter comida e perdeu uma quantidade alarmante de peso”, disse a fonte. “Ela nem sequer gravará uma mensagem de vídeo para o público porque a reação seria de grande comoção e preocupação com sua aparência”, contou.

No entanto, Arrabal menciona a suposta foto de Kate alguns dias atrás ao lado de sua mãe, assegurando que ela está mais inchada do que nunca, mas devemos lembrar que esta imagem tem gerado discussões, pois afirmam que não se trata dela, mas sim de sua irmã Pippa Middleton.