O reencontro veio! Wanessa Camargo se reencontra com o pai após a expulsão do BBB24

Uma publicação feita por Wanessa Camargo em seu Instagram emocionou os seguidores. Após ser expulsa do Big Brother Brasil, a cantora finalmente se reencontrou com o pai, Zezé di Camargo.

O reencontro emocionante foi compartilhado por ela junto a uma mensagem de carinho: “Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade”, escreveu na legenda.

A participação de Wanessa no BBB24 chegou ao fim após a cantora ser expulsa do reality por agredir o participante Davi. Após a festa do último sábado, Wanessa estava alterada quando entrou no quarto e deu um tapa na perna de Davi, que dormia no local e se sentiu agredido pela atitude da cantora.

Após sair da casa, Wanessa usou suas redes sociais para se desculpar por seus comportamentos no reality: “Desculpa a demora para vir falar com vocês, mas os últimos dias têm sido muito difíceis para mim. Tô assimilando tudo ainda, o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida, e foi um choque sair da maneira que eu saí”.

“Quero pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada ou ofendida com alguma palavra minha e atitudes minhas lá dentro”, declarou.

Zezé fala sobre a participação da filha no BBB 24

A ida da cantora Wanessa Camargo para o Big Brother Brasil 2024 mexeu com toda a família. Em entrevista à Quem, foi a vez de Zezé di Camargo, pai da cantora, falar sobre os impactos de acompanhar a participação da filha no reality ao longo dos 50 dias em que ela permaneceu confinada na casa mais vigiada do Brasil.

No centro de polêmicas durante sua participação, Wanessa chamou atenção principalmente ao fazer comentários contra Davi, algo que Zezé afirma ter servido de aprendizado para a filha. “Acho que tudo isso que vem na vida da gente ensina. Espero que ela tire muito proveito do aprendizado que ela teve na vida”. Wanessa inclusive deixou o BBB24 após ser desclassificada devido a uma agressão contra Davi.

Do lado de fora do programa, Zezé espera poder oferecer carinho para a filha assim que reencontrá-la longe do confinamento: “Coração está aberto, feliz da vida, feliz por ela. A Wanessa também já está vivendo, já se despindo daquele medo, daquilo que ela viveu lá”.

