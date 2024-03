O que se sabe até agora sobre o megashow de Madonna na Praia de Copacabana

Segundo uma publicação do O Globo, os fãs da rainha do Pop, Madonna, podem se preparar. A cantora deve desembarcar em terras brasileiras no mês de maio para realizar um megashow nas areias da Praia de Copacabana.

Conforme publicado, o convite para a apresentação foi feito pelo Itaú Unibanco, marca para a qual Madonna recentemente estrelou uma campanha publicitária comemorativa para os 100 anos do banco.

Até o momento, maiores detalhes sobre a apresentação não foram divulgados, mas é esperado que o show ocorra no dia 4 de maio e que seja parte da celebração dos 40 anos de carreira da cantora, que está se apresentando ao redor do mundo com a turnê “The Celebration Tour”.

Ainda não foi realizado o anúncio oficial da apresentação, mas isso deve acontecer em breve pelas redes sociais.

Quarta passagem pelo Brasil

Com a confirmação do show será a quarta vez que Madonna vem ao Brasil. Sua primeira passagem pelo país aconteceu no ano de 1993, em que ela cantou para 120 mil fãs que lotaram o Maracanã. Em outras ocasiões ela retornou ao país nos anos de 2008 e 2012.

Até o momento, o recorde de público da cantora foi conquistado em uma apresentação realizada em Paris, que contou com 130 espectadores. Considerando a capacidade de Copacabana e o fato de que eventos como o Revéillon realizado no local contaram com mais de 3 milhões de pessoas, é esperado que o número seja batido com esta apresentação.

Antes de sua apresentação no Brasil, Madonna cumprirá a agenda de shows na Europa, Estados Unidos e México. A passagem da cantora no país também pode marcar uma das únicas ocasiões quem sua performance será realizada de forma gratuita, possibilitando que fãs a acompanhem independente da disponibilidade de ingressos.

