O gesto incomum da realeza ao cancelar o retorno público de Kate Middleton

No meio da onda de especulações sobre a saúde de Kate Middleton, a família real se recusa a fornecer detalhes sobre sua situação e as suposições sobre o que a princesa de Gales estaria enfrentando após a cirurgia abdominal realizada em meados de janeiro continuam aumentando.

Após o comunicado emitido pelo Palácio de Kensington em 17 de janeiro, informando sobre o procedimento cirúrgico que Kate enfrentou e também que ela não retomaria sua agenda até depois da Semana Santa, a monarquia britânica continua sem fornecer informações sobre a esposa do príncipe William, o que tem causado preocupação no Reino Unido.

Embora o meio TMZ tenha postado uma foto tirada por um paparazzi da suposta reaparição de Middleton ao ir de carro com sua mãe, muitos afirmam que não se trata dela, mas sim de sua irmã Pippa Middleton. Agora, do palácio, houve um novo gesto que piora os rumores.

Kate Middleton e o cancelamento de seu retorno público

Algumas horas atrás, os seguidores da realeza britânica se emocionaram ao saber pelas mãos do Exército britânico que Kate Middleton faria parte do desfile Trooping the Colour, programado para 8 de junho, o qual é um evento icônico para a monarquia, mas a alegria durou muito pouco.

E é que foi possível saber através de meios internacionais que do próprio Palácio de Kensington foi solicitada a remoção das informações do site do exército sem oferecer detalhes sobre os motivos, o que alimenta a preocupação sobre o estado da futura rainha da Inglaterra, já que mais uma vez não se sabe qual será a data de sua aparição e os verdadeiros motivos que a mantiveram afastada das atividades públicas por tantas semanas.

E é que, ao contrário do Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer e foi visto em várias ocasiões durante suas visitas médicas e até recebendo cartas dos cidadãos, sobre a princesa tem havido um hermetismo que tem acendido alarmes e mais de um pede saber o que realmente está acontecendo.

Tem sido o mesmo hermetismo mantido pela coroa que tem alimentado as especulações e teorias conspiratórias sobre o que poderia acontecer com ela.

Angela Levin, a biógrafa da rainha Camilla, chegou a mencionar que a princesa de Gales estava internada na clínica London devido a um problema de saúde mental, situação que causou espanto e medo de que a história vivida por Diana Spencer se repita, ela teve que lidar com distúrbios depressivos e alimentares que foram agravados pelos problemas em seu casamento com o então príncipe Charles.