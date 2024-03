O filme mais emocionante da Netflix que vai te fazer se emocionar desde o primeiro minuto

As produções emocionantes costumam ser algumas das preferidas pelos assinantes das plataformas de streaming. Desde ‘As Vantagens de Ser Invisível’ até ‘Meios Irmãos’, o catálogo da Netflix conseguiu consagrar uma oferta bem-sucedida do gênero dramático. Um filme de origem irlandesa recentemente pousou no gigante do streaming e rapidamente se posicionou entre os mais aclamados mundialmente.

‘O Lugar da Esperança’, ou pelo seu título em inglês ‘Herself’, é um filme dramático de origem irlandesa dirigido por Phyllida Lloyd Queen e teve sua estreia em 2020, durante o Festival de Cinema de Sundance. A aclamada diretora é conhecida por seu trabalho em Mamma Mia!, com Amanda Seyfried e Pierce Brosnan, e ‘A Dama de Ferro’, com Meryl Streep. Recentemente, com o lançamento do longa-metragem na gigante N vermelha, ele se posicionou entre as tendências mais vistas internacionalmente.

“Herself segue a história de Sandra, que é mãe de duas meninas e, diante dos frequentes abusos de seu parceiro, decide fugir com as crianças. Dessa forma, ela tentará construir uma nova vida, um novo lar seguro e acolhedor, do zero, ao tentar lutar contra um sistema imobiliário corrupto. No entanto, ela não estará sozinha nessa jornada: seus amigos e conhecidos próximos a acompanharão”.

O lugar da esperança: um filme que conta a coragem de uma mãe capaz de fazer tudo por suas filhas

É um filme estrelado por Clare Dunne, Harriet Walter e Conleth Hill, Ian Lloyd Anderson, Ruby Rose O’Hara, Molly McCann, Cathy Belton e Ericka Roe; entre outros.