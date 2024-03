Novo casal no BBB? Matteus e Isabelle brincam, e Beatriz comenta: "Quebra esse coração de gelo" Imagem: reprodução Instagram

Pintou um clima no BBB 24? Durante conversa que rolou no Quarto Fada antes da Festa do Líder desta quarta-feira (6), Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi conversam sobre o jogo, mas o assunto acaba indo para a descontração.

Após Beatriz afirmar que está tentando se ligar mais no jogo assim como Matteus, ele responde: “Eu cheguei sendo assim”. Isabelle brinca: “Eu também, só isso que eu tenho em comum com o Matteus”.

Em clima de brincadeira, o gaúcho rebate: “Me deixa guria, esquece o meu nome. Chata. Davi, pede pra ela parar de falar o meu nome”. A manauara responde: “Não precisa pedir não, você está aqui do meu lado”.

O assunto continua, com a vendedora apontando outras semelhanças entre o brother e a sister. “Não é só isso não, a cor do cabelo é igual”.

Matteus aproveita para relembrar sobre as festas: “Ela adora dançar comigo também, ela fica se fazendo aí”. A vendedora ri e aproveita para comentar: “A cara do Davi. Eu ia dar uma opinião aqui, mas não vou dar não, deixa quieto... Isabelle, quebra esse coração de gelo”.

Assista a conversa:

E ESSE CLIMÃO DA ISABELLE ELOGIANDO MATTEUS? AI AI AI…



details: a cara do davi no fundo #bbb24 pic.twitter.com/xXKfdvUvdG — paiva (@paiva) March 7, 2024

Veja o momento em que os dois dançam na última festa:

isabelle: “matteus….”

matteus: “vamo dançar, é dança”



kkkkkkkkkkkk que tá rolando um clima TÁ SIMMMMMM

pic.twitter.com/jvqokWp9dO — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) March 7, 2024

Davi, parceiro de Isabelle dentro do jogo, também reparou um clima diferente e tentou avisar a amiga. Veja:

O Davi ja tinha até reparado um clima diferente entre Isabelle e Matteus e até ficou fazendo sinais pra ela notar #BBB24 pic.twitter.com/M8RN3j6d0h — ~ jota (@comentwei) March 7, 2024

