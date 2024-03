Meghan Markle brilha enquanto Harry enfrenta desafios

Meghan Markle foi elogiada por sua atuação brilhante durante uma visita Real, enquanto o Príncipe Harry demonstrava sinais de frustração, conforme observado por um especialista em realeza.

Durante uma visita à Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Fiji, Meghan demonstrou profissionalismo e sorrisos constantes, enquanto Harry parecia irritado com a imprensa, incapaz de esconder sua fúria.

Meghan Markle is a 'brilliant actress' while Prince Harry 'can't hide his fury' https://t.co/NvxHcfS8pn — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 1, 2024

A jornalista Valentine Low descreveu um episódio em Fiji, onde Meghan mantinha uma postura elegante enquanto Harry exibia sinais de desconforto. Enquanto Meghan era elogiada por sua atuação brilhante, Harry demonstrava sua frustração, encarando os repórteres com olhares hostis.

Atualmente, após uma derrota no Tribunal Superior do Reino Unido em seu caso de segurança, o casal real optou por se manter discreto. Harry buscava reverter uma decisão que reduziu seu status de segurança, citando preocupações com a segurança de sua família.

A batalha legal revelou detalhes sobre as preocupações de Harry e a dinâmica entre o casal e a imprensa. Embora a decisão do Tribunal tenha sido desfavorável ao duque, ele expressou sua intenção de apelar, destacando a importância contínua do caso.