‘Magnatas do Crime’: isto é o que você precisa saber sobre a nova série de ação da Netflix

Os assinantes da Netflix são amantes de adrenalina. A plataforma de streaming sabe disso e é por isso que está constantemente adicionando produções de ação, originais e licenciadas, ao seu catálogo.

Sua próxima adição ao gênero será Magnatas do Crime, uma série de ação e crime com elementos de comédia criada por Guy Ritchie como um spin-off de seu bem-sucedido filme homônimo de 2019.

Quer saber sobre este novo projeto britânico? Continua lendo para descobrir tudo o que precisas saber: desde a sinopse e elenco até a data de estreia no serviço digital.

Sobre o que se trata “Magnatas do Crime”, a nova série de ação da Netflix?

Inspirado no filme do premiado diretor, Magnatas do Crime se passa no mesmo mundo do filme, mas com um novo elenco de personagens para contar uma outra história cativante.

A série agora segue Eddie Horniman, um oficial do exército que retorna do serviço ativo no exterior para poder estar ao lado de seu pai, o duque de Halstead, em seu leito de morte.

Durante a leitura do testamento após a morte, Eddie fica surpreso ao descobrir que seu pai deserdou seu irmão mais velho, Freddy, e deixou sua imensa propriedade e seu título nobiliário para ele.

No entanto, essa não é a única surpresa. O capitão logo descobre que seu pai tinha negócios com um cartel de cannabis que gerenciava uma fazenda clandestina de maconha em sua propriedade.

Cena da série 'Magnatas do Crime' | Netflix (Christopher Rafael/Netflix © 2024)

A partir de então, ele não só tem que lidar com o fato de ocupar o lugar que pertencia a seu irmão, que tem problemas com drogas e apostas, mas também com os gângsteres.

"Ele quer escapar da frequência exótica deste negócio em particular, mas depois Freddy revela que tem uma enorme dívida financeira com o tipo errado de pessoas," antecipou Ritchie para a Netflix.

“Ajudá-lo a sair dela significará chegar a acordos com o mesmo submundo criminoso do qual está tentando escapar,” revelou o diretor sobre o rumo que a história deste projeto tomará.

"No entanto, quanto mais se envolve na criminalidade, mais seduzido por ela fica. Portanto, digamos que haverá consequências de grande alcance por ajudar seu irmão", concluiu.

Cena da série 'Magnatas do Crime' | Netflix (Christopher Rafael/Netflix © 2024)

Quem são os atores na série “Magnatas do Crime”?

A série conta com um elenco de luxo que mistura talento de Hollywood com lendas da atuação britânicas. O ator Theo James interpreta o protagonista, Eddie Horniman, o duque de Halstead.

Também lideram o elenco Kaya Scodelario no papel de Susie Glass; Daniel Ings como Freddy Horniman; Joely Richardson como Lady Sabrina e Vinnie Jones interpretando Geoff Seacombe.

Os atores Giancarlo Esposito, Chanel Cresswell, Michael Vu, Max Beesley, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Dar Salim, Pearce Quigley, Ruby Sear, Peter Serafinowicz, Ray Winstone e Guz Khan completam o elenco.

Magnatas do Crime | Netflix (Christopher Rafael/Netflix © 2024)

Quantos episódios terá?

Magnatas do Crime terão um total de oito episódios. Os capítulos são coescritos por Guy Ritchie e Matthew Read. Também colaboraram Haleema Mirza, Billy e Theo Mason Wood, Stuart Carolan e John Jackson.

Além de ser coescritor principal da série e showrunner, o cineasta dirige os dois primeiros episódios da ficção. O restante é dirigido por Nima Nourizadeh, Eran Creevy e David Caffrey.

Os produtores executivos são Ritchie, Will Gould, Matthew Read, Frith Tiplady, Marc Helwig, Bill Block, Ivan Atkinson e Marn Davies; enquanto o produtor da série é Hugh Warren.

Magnatas do Crime | Netflix (Christopher Rafael/Netflix © 2024)

Quando chegará à Netflix?

A série de drama criminal, coproduzida pela Netflix, Moonage Pictures e Miramax TV, chegará ao catálogo da Netflix hoje, 7 de março de 2024.