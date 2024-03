Harry e Meghan se mantêm na mansão Montecito após revés no Tribunal Superior

Após enfrentarem uma derrota no Supremo Tribunal do Reino Unido contra o Ministério do Interior, o Príncipe Harry e Meghan Markle optam por se manter discretos em sua residência em Montecito.

O casal real tem optado por manter um perfil discreto desde que o veredito foi anunciado, evitando aparições públicas e eventos relacionados à Fundação Archewell. A decisão judicial foi desfavorável a Harry, que buscava restaurar seu status de segurança após deixar de ser um 'trabalhador real'.

A batalha judicial, iniciada em 2020, parece longe de terminar, com o duque expressando sua intenção de apelar da decisão. Os custos da disputa judicial já atingiram 1 milhão de libras ( aproximadamente R$ 7 milhões), destacando a importância do caso para o casal.

Nada feito

O veredito oficial foi emitido na quarta-feira, 28 de fevereiro, pelo juiz aposentado do Tribunal Superior, Sir Peter Lane, que rejeitou o caso de Harry, considerando a abordagem do Ministério do Interior justa e razoável. A decisão expôs detalhes sobre as preocupações do duque com a segurança de sua família durante visitas ao Reino Unido.

Os advogados do Ministério do Interior afirmaram que Harry ainda terá segurança policial financiada pelo público, mas sob condições específicas, adaptadas às suas necessidades individuais, em contraste com a segurança automática fornecida enquanto ele era membro ativo da realeza.